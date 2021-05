¿Qué tipos de visa hay para viajar a Estados Unidos?

1180774

Caracas.- El departamento de inmigración de Estados Unidos ofrece a los extranjeros diversas categorías de visas para ingresar de forma regular al país. Las peticiones deben realizarse según el propósito del viaje de cada persona, dividiéndose en categorías de inmigrante y no inmigrante.

Los solicitantes de visa deberán cumplir con los requisitos solicitados por la ley de inmigración de EE.UU. haciendo la solicitud ante la embajada correspondiente de cada país. Los venezolanos que residen en su país deben acudir a la embajada de EE.UU. en Bogotá, Colombia, mientras que aquellos que residan en otros países pueden acudir a la embajada de esa nación.

Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá mantiene restringido el trámite de visas. Por ahora, solo otorga citas para casos excepcionales como personal de salud.

Visas de no inmigrante

Las visas de no inmigrante son para los extranjeros que no tienen la intención de quedarse permanentemente en Estados Unidos. En este caso, no solo existe la de turista, si no aquellas que le permiten a una persona, por condiciones especiales, asistir al país norteamericano:

Visas A

Diplomático o funcionario de un gobierno extranjero (A-2)

Personal militar extranjero estacionado en los Estados Unidos (A-2)

Visas B

Atleta, aficionado o profesional (compitiendo por premios en metálico) (B-1)

Visitante de negocios (B-1)

Empleado doméstico o niñera (la persona debe estar bajo la responsabilidad de un empleador extranjero) (B-1)

Tarjeta de paso fronterizo válida sólo para México (BCC)

Tratamiento médico (B-2)

Turismo, vacaciones, visitante de placer (B-2)

Visas C

Trabajador transicional exclusivo de las Islas Marianas del Norte (Cnmi) (CW-1)

Transito por los Estados Unidos

Visas E

Especialidad profesional australiano (E-3)

Comerciante de tratados / inversionista de tratados (E)

Visas H

Profesional del Tratado de Libre Comercio (aplica para Chile y Singapur) (H1-B1)

Ocupaciones especializadas en campos que requieren conocimientos altamente especializados (H1-B)

Trabajador agrícola temporal (H2-A)

Trabajador temporal que realiza otros servicios o labores de carácter temporal o estacional (H2-B)

Capacitación en un programa que no sea principalmente para el empleo (H-3)

Visas J

Au pair (visitante de intercambio) (J)

Visitante de intercambio (J)

Tripulante (J)

Profesor, erudito, profesor (visitante de intercambio) (J)

Otras categorías

Extranjero con habilidad extraordinaria en Ciencias, Artes, Educación, Negocios o Atletismo (O)

Miembro de un equipo (D)

Empleado de una organización internacional designada o de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) (G1-G5)

Visitante de intercambio cultural internacional (Q)

Transferencias dentro de la compañía en la que se labora (L)

Medios de comunicación, periodista (I)

Trabajador profesional del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) para personas de México y Canadá (Tn/Td)

Atleta, artista, animador (P)

Trabajador religioso (R)

Estudiante: académico, vocacional (F,M)

Víctima de actividad criminal (U)

Víctima de trata de personas (T)

Para cónyuge e hijos de un residente permanente legal (V)

Visas de inmigrante

Las visas de inmigrante son para los extranjeros que poseen la intención de quedarse por un tiempo indefinido o de manera permanente en Estados Unidos:

Visas E

Trabajadores prioritarios (E-1 / E-2)

Profesionales con títulos avanzados y personas de capacidad excepcional (E-3)

Profesionales y otros trabajadores (E-3)

Visas I

Cónyuge de ciudadano estadounidense (IR-1)

Adopción internacional de niños huérfanos por ciudadanos estadounidenses (IR-3, IH3, IR4, IH4)

Prometido (a) para casarse con ciudadano estadounidense y vivir en EE. UU. (IR-1)

Ciertos miembros de la familia de ciudadanos estadounidenses (IR2, CR2, IR5)

Visas S

Ciertos inmigrantes especiales (S)Traductores e intérpretes iraquíes y afganos (SI)

Iraquíes que trabajaron para/en nombre del gobierno de los EE. UU. (SQ)

Afganos que trabajaron para/en nombre del gobierno de los EE. UU. (SQ)

Trabajadores religiosos (SD)

Otras categorías

Ciertos miembros de la familia de residentes permanentes legales (K-1)

Cónyuge de un ciudadano estadounidense que espera la aprobación de una petición de inmigrante (K-3)

Visa de inmigrante de diversidad (DV)

Residentes que retornan (SB)

Daniela CarrascoMigración

