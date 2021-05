ULTIMA HORA: Stephen Curry gana titulo de anotación de la NBA

Stephen Curry ganó oficialmente su segundo título anotador en su carrera ya en el Salón de la Fama. Por lo general, el último juego de una temporada de la NBA no significa mucho.

Pero para los Golden State Warriors y Stephen Curry, este año fue un poco diferente. Los Warriors están jugando para tener la oportunidad de quedarse con el octavo puesto en la postemporada. Al mismo tiempo, Curry necesitaba algunos puntos más para sellar el trato por su segundo título anotador.

Curry y Bradley Beal de los Washington Wizards han estado intercambiando pelas durante toda la temporada con cifras de anotación colosales. Curry llegó a su último juego de temporada regular con un promedio de 31.8 puntos por juego, y Beal justo detrás de él con 31.4 puntos por juego.

Aqui el video:

Steph Curry has officially won the 2020-21 NBA Scoring Title with this bucket 🙌pic.twitter.com/bWSqNgEdBk

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 16, 2021