AUDIO EXCLUSIVO “A Santrich lo dio de baja grupo de venezolanos ex miembros de Guardia Nacional» | Radio Caracol

RE´PORTE CONFIDENCIAL En un programa matutino de Caracol Radios, la periodista Darcy Queen, entrega información que parece provenir de la inteligencia del ejército colombiano.

A continuación sus afirmaciones:

La baja de Santrich fue resultado de un operativo que no lo hizo nadie de Colombia; fue un grupo de venezolanos ex miembros de la guardia venezolana , ya que el ejército- dice la periodista en Caracol Radio- tiene una orden de proteger a las disidencias por orden directa de Maduro.

Sigue en su análisis la comunicadora- “pero hay gente que está aburrida y también quieres sacarlos de Venezuela… es gente que no es organizada, no son grupos estables podría llamarnos … no sé si mercenarios o unos grupos como de autodefensas, porque hay muchos venezolanos, a quienes les han quitado sus tierras que están cansados y que están preocupados porque no hay digamos… un control y las disidencias también están afectándolos… generando violencia en esta zona venezolana (…) gente que se organizó y en efecto terminaron con la baja de Jesús Santrich.

En el tema de la identificación – informa la periodista Darcy Queen- está plenamente identificado por las autoridades venezolanas y por el gobierno colombiano, “porque mira a diferencia de Pablito de quien hemos hablado muchas veces, con Santrich si hay una confirmación física y las autoridades colombianas lo tienen perfectamente claro.

El cuerpo de Santrich no lo veremos, no lo traerán a Colombia, porque está ya en manos de las disidencias que le harán los respectivos honores. Termina afirmando Queen

Apóyanos Compartiendo :