Cepa brasileña está presente en 90% de los casos de COVID-19 en Venezuela

Expertos médicos venezolanos han manifestado su alta preocupación al confirmar que 27 de cada 30 casos positivos de covid en Venezuela dieron positivo para la peligrosa cepa brasileña, cuyos efectos son más nocivos y mortales, y frente a un gobierno con una falta de capacidad para acondicionar equipos para estas investigaciones que permitan cumplir con el seguimiento de la evolución del virus en aras de conocer a este enemigo a través de estudios genómicos y determinar el estatus de sus variantes.

«Desde abril (de 2.021) prácticamente todos los estados presentan la variante brasileña», confirmó la doctora Flor Pujol, directora del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) al explicar ese 90% de referencia, aún con estudios en proceso en Zulia y Táchira. La culminación de los mismos será entre mediados y final de mayo, cuando se anuncie la data oficial.

Precisó que ese trabajo se acentuó desde enero del presente año y equivale a una muestra significativa del 1% de los más de 80 mil casos reportados a nivel nacional. Venezuela no cuenta con la capacidad inmediata para determinar la variabilidad del coronavirus y descifrar la secuencia del genoma del virus, por lo que se apoya en el laboratorio coreano Macrogen. «Es un servicio de calidad, rápido y a buen precio», resalta Pujol, al explicar que lo más tardío es el envío en 6 días, pero a las 24 horas siguientes se tiene el resultado.

«Los países no tienen capacidad, solo Reino Unido y hasta supera a Estados Unidos y Alemania. Venezuela tiene varios secuenciadores y no están operativos», señala y adelanta lo que implicaría un avance, porque el Ministerio de Ciencias y Tecnología financió un equipo Illumina, de secuencia de última generación y el más pequeño de esta gama. «Ya está en proceso, estandarizar el método», precisa.

Al describir ese proceso riguroso, Pujol señala que al encontrar la variante y estar seguros de la secuencia, confirman que se trataba de la brasileña P1 y otro comportamiento similar, pero no igual a la P2. Buscaron cómo se diseminó desde enero a marzo, confirmando desde el estado Bolívar por ser frontera del vecino país y el aeropuerto de Maiquetía de La Guaira. Luego se extendió por las regiones de Monagas, Anzoátegui y llegó rápido a Distrito Capital, además del resto de la región central.

Necesidad urgente

«Si tuviéramos los laboratorios disponibles para los análisis genómicos, tendríamos un muestreo más detallado», exige José Félix Olleta, ex Ministro de Salud, ante la necesidad de estudios precisos, más allá de la información general de que la variante de Manaos se refleja en varios estados del país. «No sabemos el porcentaje exacto de cuántos casos y demás detalles acerca de la variante», reclama.

Lamenta que no existe la información epidemiológica completa. «El régimen no lo facilita, sería apresurado medir el impacto, sin confirmar», señala de ese estudio genómico al día en laboratorios de Europa y que permitiría a los científicos tipificar la evolución, más allá del simple diagnóstico regular. «El laboratorio de virología hace mucho esfuerzo, pero no lo dotan y es el único desde el IVIC», se queja de no poder solo con pruebas antigénicas frente a un diagnóstico clínico igual, pero con una evolución diferente.

