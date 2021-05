¿Cómo sería el mundo sin abejas?

Si tomamos en cuenta que según datos de expertos las abejas aportan entre el 70 y 90% de la polinización, si ellas no existieran no contaríamos con frutas como manzana, mango, guanábana, papaya, melón, pera, sandía, aguacate; verduras como pepino, brócoli, calabaza, jitomate y productos como el cacao, chocolate, agave, vainilla, alfalfa, por mencionar algunos.

La FAO y otras instituciones están cada vez más preocupados por los efectos del cambio climático y su repercusión en nuestro entorno, de ahí que nos preguntemos ¿cómo sería un mundo sin abejas?

Hay quien atribuye a Einstein la frase de que “la vida sin abejas sería un desastre global, al hombre sólo le quedarían cuatro años de vida. Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres”. De que la frase la haya dicho el científico no hemos encontrado registros fiables que lo confirmen, pero que su contenido es así de real y alarmante, de eso, no hay ninguna duda.

La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) dice que hay 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo, y 71 de ellos se polinizan con las abejas. Sólo en Europa, el 84% de las 264 especies de cultivo y 4000 variedades vegetales existen gracias a la polinización por abejas.

Precisamente en este continente, las poblaciones de abejas y las reservas de miel han disminuido de manera drástica desde 2015, en algunas zonas hasta en un 30% anual. Y los últimos datos ofrecidos por los apicultores de EEUU no son mucho más optimistas, ya que según el sondeo de Bee Informe Partnership, el invierno pasado murieron el 37 % de las colonias de abejas melíferas, un 9% más que el promedio habitual de muertes invernales.

La desaparición de las abejas provocaría una auténtica crisis alimentaria. Cerca de un 84% de los cultivos comerciales depende de la polinización que realizan.

