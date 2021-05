Disney anuncia a los nuevos actores de ‘Zombies 3’

Para la próxima entrega de la saga de los monstros adolescentes, no sólo regresa el elenco que se ha ganado el cariño del público en las dos primeras películas, sino que también habrá nuevos actores de ‘Zombies 3’, según un anuncio que dio Disney este miércoles 19 de mayo.

En este siguiente largometraje la trama mostrará un Seabrook High, lleno de armonía donde los monstruos como hombres lobos y zombies conviven tranquilamente con los humanos, pero todo esto cambiará repentinamente cunado llegue a la escuela un grupo de extraterrestres que conmocionarán a los protagonistas.

Así que los nuevos actores de ‘Zombies 3’ serán los encargados de encarnar los alienígenas, los elegidos para estos papeles serán: Matt Cornett (‘High School Musical: The Musical: The Series’) será A-Lan, Kyra Tantao (‘Law and Order: Special Victims Unit’ ) será A-Li. y Terry Hu será el papel de A-Spen una extreterrestre no binaria.

Estos talentos se unirán a los actores ya conocidos de la franquicia como Chandler Kinney (Willa), Pearce Joza (Wyatt), Ariel Martin (Wynter), Trevor Tordjman (Bucky), Carla Jeffery (Bree), Kylee Russell (Eliza), James Godfrey (Bonzo) y Kingston Foster (Zoey), mientras que las grabaciones podrían comenzar a finales de mayo.

«Nuestra franquicia Zombies’ ha creado una conexión notable con los niños de todo el mundo, gracias en gran parte a los atributos optimistas y fáciles de identificar de los personajes que les ayudan a construir una identidad, superar obstáculos y fomentar una comunidad inclusiva», dijo Judy Taylor, vicepresidenta senior de Casting. Televisión de la marca Disney .

