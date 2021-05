EEUU | Kamala Harris se reúne con mujeres líderes de la Justicia en Guatemala

La vicepresidenta Kamala Harris se reúne con mujeres líderes del sector judicial en Guatemala, en preparación a la visita que hará a comienzos de junio a ese país y como parte de su misión de apoyar la lucha contra la corrupción en Centroamérica para frenar la inmigración irregular.

Harris se entrevistó con las exfiscales Thelma Aldana y Claudia Paz, así como con la exmagistrada Gloria Porras y la exjueza Claudia Escobar, a quienes recibió en su oficina de ceremonias.

«La injusticia es una de las causas principales de la migración», subrayó la vicepresidenta estadounidense, quien consideró que esa situación está obligando a las personas a abandonar sus hogares «de forma involuntaria».

Injustice is a root cause of migration. Today, I met with Guatemalan justice leaders to discuss the need for transparent and impartial legal systems in the region. I look forward to working with many stakeholders to help Guatemalans build a safer and better future at home. pic.twitter.com/ExIqf0bg84

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 20, 2021