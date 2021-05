El creador de Telegram advierte que los iPhone convierten a sus usuarios «en esclavos» – Medio de comunicación para la comunidad de Habla Hispana

Según El Tiempo, Pável Dúrov, creador de la red social Telegram, se pronunció este miércoles sobre una investigación hecha por el medio estadounidense The New York Times en torno a la presunta cooperación entre Apple y el Gobierno de China para compartir los datos de los usuarios de la empresa de la manzana en ese país.

Por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Telegram, Dúrov no se guardó nada y mencionó: “Es algo triste, pero no me sorprende. Apple es muy eficiente en vender su modelo de negocio, el cual consiste en vender productos sobrevalorados y hardwares obsoletos para atrapar a sus clientes en su ecosistema digital. Siento que regreso a la Edad Media cada vez que utilizo un iPhone para probar nuestra aplicación en su sistema operativo”.

Tras la fuerte diatriba agregó: “Tener un iPhone te convierte en un esclavo digital, pues solamente te permite utilizar apps que hayas descargado de la App Store y solamente puedes usar el iCloud de Apple para realizar copias de seguridad de tu información”.

Las críticas del creador de Telegram se fundamentaron en una publicación de The New York Times en la cual se aseveró que Apple habría establecido polémicos acuerdos con China para no cesar sus operaciones en ese país.

Una de las supuestas concesiones habría tenido origen luego de la implementación de la ley de ciberseguridad en China, de 2017. A partir de esta nueva política, según el citado medio estadounidense, Apple habría aceptado trasladar a territorio chino los servidores que contienen toda la información de sus usuarios.

Pero eso no todo, pues el artículo también planteó que una compañía estatal llamada Guizhou-Cloud Big Data (GCBD) estaría encargada del manejo de estas bases de datos, lo cual haría fácil el acceso de las autoridades locales a la información de las personas.

En respuesta a la acusación, Apple envió un comunicado para esclarecer la situación.

La compañía tecnológica resaltó que jamás ha puesto en peligro la seguridad de sus usuarios ni mucho menos de sus datos, sea en China o en cualquier otro lugar del planeta.

“Estamos comprometidos en entregar la misma experiencia a nuestros clientes en cualquier parte del mundo, incluyendo China. Siempre nos aseguramos de establecer las mismas normas de privacidad y seguridad en todos los países en los que trabajamos. Muchas de las aseveraciones de esta publicación (de The New York Times) están basadas en información incompleta, imprecisa y desactualizada (…) cumplimos con la ley de los países, pero eso no significa que hagamos concesiones o que estemos poniendo en riesgo la seguridad de nuestros usuarios”, manifestó Apple en el comunicado.

Vale decir que las contundentes críticas de Dúrov causaron todo un ‘debate’ en diversas redes sociales, pues muchos internautas apoyan su postura. Otros, en cambio, lo relacionaron más con una ‘pulla’ entre compañías tecnológicas que, si bien no prestan los mismos servicios (Apple crea aparatos y Telegram es una app), suelen mantener una que otra inconformidad.

