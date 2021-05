Nicolás Maduro se pronunció este jueves sobre el caso de corrupción que se develó con la empresa estatal Lácteos Los Andes, señalando que tras una investigación «descubrimos una pudrición».

«En Lácteos Los Andes descubrimos una pudrición; hay ejemplos de compañeros que han caído en la corrupción. Por ejemplo, hay una empresa, que no diré su nombre, que la producción no es la suficiente, no alcanza para pagar siquiera la nómina, no tiene materia prima… La empresa está tambaleante», comentó Maduro, ante las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV).

Señaló que esta empresa, que supuestamente fue «abandonada por sus dueños hace años», fue «rescatada» y su administración le donó mucho dinero en recursos, materia prima y asesoría técnica.

«Les dimos fuerza y hoy cometieron muchos errores. Son ejemplo de una mala gestión; ahora vamos a levantarla y ponerla bien productiva», señaló.

Lácteos Los Andes: ¿Qué sucedió?

El fiscal general Tarek William Saab informó este viernes la detención del presidente de la empresa Lácteos Los Andes C.A, coronel Luis Augusto Piligra Jiménez.

«Este funcionario estaba siendo investigado desde hace varias semanas por existir indicios de actividades de enriquecimiento ilícito; en vista de que posee bienes valorados en altísimas sumas de dinero», expresó durante sus declaraciones.

Asimismo, Saab señaló que el coronel «llevaba una vida ostentosa exhibiendo lujos como yates, aviones, vehículos de alta gama, apartamentos, fincas; así como una red de empresas privadas donde figuran familiares y amigos como representantes legales y accionistas».

También, dijo que a través de una investigación penal, se determinó que este sujeto «contrató con empresas de familiares todos los insumos necesarios para la actividad de Lácteos Los Andes que eran facturados con sobreprecios».

A parte de la detención Piligra Jiménez, también fue detenida por la presunta comisión de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista; y evasión de procedimientos licitatorios.