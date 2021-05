La Cámara de Comercio de Maracaibo exige una reconversión monetaria urgente

El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Francois Galleti, expresó que han enviado al Banco Central de Venezuela una propuesta de reconversión monetaria sobre la cual, no han recibido respuesta alguna.

La acción se debe a que los establecimientos comerciales se les hace difícil el manejo de la cantidad de ceros en los diferentes sistemas administrativos. «Ellos conocen muy bien la situación que es a vox pópuli porque también la manejan todos los colegios profesionales. Los sistemas de tarjetas de crédito, facturación, es decir, el cambio de números cada vez es superior a lo que los sistemas administrativos puedan soportar», enfatizó.

Galleti afirmó que esta situación ha generado una dificultad extrema en toda la cadena de producción, importación y a los consumidores que «ya no saben cómo realizar sus transacciones. Ya no son cifras de millones, sino de billones y trillones que ni las sumadoras lo pueden calcular», expresó en una entrevista concedida al Circuito Éxitos este martes 18 de mayo.

El líder gremial aprovechó la ocasión para señalar que en la ciudad de Maracaibo hacen un análisis de la canasta básica alimentaria cuyo más reciente valor superó los 800 millones de bolívares, monto (289 dólares) que fue calculado de acuerdo a la tasa de cambio oficial del BCV. «La referencia tiene que ser en dólar aunque al momento de facturar se hace en bolívares y los sistemas no soportan esa cantidad de ceros tan exagerada. Ya el daño está hecho con la hiperinflación. El gobierno tiene que tomar la medida y en esa situación todo estamos a favor. No entendemos el atraso del gobierno en tomar una medida administrativa, en este momento ya no hay otra salida en hacer la reconversión monetaria», precisó.

Seis ceros y no cinco

Galleti subrayó que de darse la reconversión monetaria, esta debería ser con la eliminación de seis ceros y no cinco como la que ocurrió en el año 2018, pues asegura que esa «fue extraña y confusa». Al mismo tiempo agrega que las personas se han visto en la necesidad de que en vista de los altos montos pues deben pasar su tarjeta de débito varias veces por los puntos de venta. «Hay que reconvertir, readaptarse. Las empresas se están volviendo bien complicadas», afirmó.

Entretanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, señaló que la situación económica y social en la región está bien difícil. Escenario que ya estaba complicado antes de la llegada de la pandemia por el racionamiento de los servicios básicos, entre ellos: electricidad, combustible, agua, entre otros.

«Aquí la situación es más compleja. Tenemos que pasar días en cola y si no conseguimos gasolina, hay que comprarla en el mercado negro. Aquí la producción está prácticamente paralizada por el problema del gasoil y la frontera», dijo.

«La solución es la vacunación»

Galleti subrayó que los ciudadanos de Maracaibo se esfuerzan día a día para sobrevivir, pero considera que debe haber una intervención por parte del gobierno central para que se reconsidere la compleja situación del estado Zulia porque no existe un plan de emergencia para aliviar al sector económico «ni para las empresas que están obligadas a cerrar así como tampoco para el trabajador. El sistema de confinamiento que quieren aplicar como en otro país, aquí no funciona. La solución efectiva es la vacunación», finalizó.