La estadistica que demuestra que Lebron James tiene mas clutch que Michael Jordan

La estadística que demuestra que la estrella de la NBA, Lebron James tiene mas clutch que Michael Jordan en la historia de la liga.

Para aquellos que odian y afirman que LeBron James no es un clutch, es posible que desee mostrarles los números. La estrella de Los Angeles Lakers tiene la segunda mayor cantidad de tiros decisivos en el último minuto en la historia de la NBA, detrás de Kobe Bryant.

Con su último tiro de ventaja para vencer a los Golden State Warriors, Lebron James ahora tiene 97 tiros de ese tipo, solo cuatro menos que la marca de todos los tiempos de la NBA del ícono de los Lakers, Kobe Bryant.

After the clutch 3 from @KingJames that beat Golden State, he has 97 career game-tying or go-ahead shots in the final minute, trailing only @kobebryant’s 101.

[via @ESPNStatsInfo]

— Mike Trudell (@LakersReporter) May 20, 2021