Las Kardashians no se despiden, firmaron con Disney

No solo Game of Thrones tiene sus dolientes, las Kardashian también. Si bien seguramente las razones por las que los seguidores de ambos lamentaron el fin de una época son muy distintas, lo cierto es que las cadenas televisivas ven en ambos una nueva oportunidad de negocio.

Por eso, las Kardashian, señaladas por algunos como solo interesadas en hacer dinero por cualquier medio, incluso los escándalos, fueron firmadas por Disney tan pronto se supo a finales de 2020 que el programa Keeping up with the Kardashians llegaría a su fin.

El último capítulo de ese reality show, donde se ventilaron no pocos problemas familiares de las polémicas figuras, se transmitirá el 10 de junio. Pero la experiencia ante las cámaras de Kim, Kourtney, Khloe, Kendall y Kylie, además de su madre Kris, no terminarán ahí.

Del nuevo programa, que se anunció que se transmitirá por Hulu y Star (antigua Fox, aún no se han dado detalles de cuál será su contenido. No obstante, sí se dijo que no será una continuación de Keeping up with the Kardashians, algo que pocos críticos creyeron debido a que fuera de otros negocios como el del maquillaje, no se le conocen otras habilidades artísticas a esta familia.

Durante 14 años y 20 temporadas, ese programa dio a conocer momentos íntimos y polémicos de las Kardashian-Jenner, como la transición del otrora patriarca en su cambio de Bruce a Caitlyn.

También sirvió para dejar al descubierto ciertas rivalidades entre las hermanas, así como su ascenso dentro del mundo de Hollywood y empresarial, principalmente en maquillaje y otros productos de belleza.

Kris Jenner, la matriarca del clan, no escapó de los escándalos, incluso fuera del set. Y hasta el divorcio de Kim y Kanye West tuvo unos capítulos en los que fue el tema principal. Sin embargo, el público también les reclamó que no compartieran todos los detalles de sus dramones que, sin duda, les reportaron grandes beneficios en todos los aspectos.

Además de Kim Kardashian y Kris Jenner, gerente de los asuntos familiares, el clan incluye a las dos hermanas de Kim, Kourtney y Khloe, su hermano Rob, y sus medias hermanas Kendall y Kylie Jenner.

El último contrato entre E! y las Kardashian se firmó en 2017 con una duración de cinco años, en los que iban a cobrar más de 25 millones de dólares cada uno de ellos.

