Lebron James pone cara de bebe tras foul de Draymond Green

El jugador de los Lakers, Lebron James pone cara de bebe tras falta de Draymond Green en el juego decisivo de la NBA.

El crucial enfrentamiento en el torneo de la NBA entre los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers estuvo a la altura de sus expectativas. El juego se volvió más dinámico, y no es de extrañar que en una de esas jugadas participaran LeBron James y Draymond Green.

La estrella de los Lakers cayó mal después de que Green lo atrapó en el ojo en un intento de volcada:

Draymond was called for a common foul on LeBron.

LeBron stayed down after the whistle. pic.twitter.com/8dRol1ovsp

— SportsCenter (@SportsCenter) May 20, 2021