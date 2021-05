La estrella de la NBA, Stephen Curry aplaude bandeja brutal de Lebron James ante Juan Toscan-Anderson en el juego del play-in.

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, no pudo evitar sentirse impresionado con la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James. Después de todo, el Rey es simplemente un fenómeno de la naturaleza incluso a los 36 años.

Al comienzo del último cuarto, cuando LeBron James lideró la remontada de los Lakers en la segunda mitad en el play-in, condujo hasta el aro y terminó una dura canasta sobre los brazos extendidos del alero de los Warriors, Juan Toscan-Anderson. Luego, la cámara captó la reacción de Steph a la obra, una que mostró puro asombro e incredulidad.

Aqui el video:

Even Steph had to show some love on this LeBron finish 👏 pic.twitter.com/M70CItwO0V

— NBA TV (@NBATV) May 20, 2021