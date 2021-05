3 cosas que puedes hacer si se te pelan las manos

Las manos son de las partes del cuerpo que están más expuestas a todo tipo de elementos, desde cambios bruscos de temperatura, a la agresión de productos químicos de limpieza como desengrasantes o limpiahornos, o incluso el exceso de humedad.

Además, en un momento en el que estamos más pendientes de mantener una buena higiene de manos por las circunstancias globales, éstas suelen estar más en contacto con elementos como el alcohol, que suele resecar la piel en general, a través de la aplicación directa en atomizadores o indirecta en geles antibacteriales con 70 por ciento de alcohol.

También los cambios bruscos de temperatura pueden ayudar a que la piel de esa zona pierda humedad, sobre todo en la época de frío, la piel se agriete, y si no la hidratamos bien, se pele. Sin embargo, si no estás seguro de qué está causando que tus manos se pelen, siempre consulta al médico, ya que sólo él podrá darte las recomendaciones y el tratamiento más adecuado para tu caso.

Qué puedo hacer si se pelan mis manos

Hidrata. La hidratación de la piel de las es primordial para que no se resequen. Procura siempre tener a la mano una crema hidratante para manos en tu cartera, así, cuando uses el gel antibacterial o el alcoholo, podrás darles una caricia con la crema para que no sufran tanto.

Lava tus manos. Siempre que se pueda, procura lavarlas en lugar de usar alcoholo o gel antibacteriano. Tiene el mismo efecto desinfectante y es menos agresivo. Busca jabones neutros o suaves para que no maltrates innecesariamente tus manos.

Exfolia . Unas dos o tres veces a la semana, remoja tus manos en agua tibia, con un poco de sal marina y unas gotitas de aceite de oliva. Frota un poco las manos, sobre todo en el área que estén peladas y luego lava el exceso de sal y aceite con agua e hidrata inmediatamente.



