Conmoción en Brasil tras muerte de músico MC Kevin al caer del balcón de un hotel

Muchas dudas invaden las redes sociales tras la muerte del músico brasileño de funk MC Kevin quien perdió la vida el pasado domingo después de caer desde el balcón del quinto piso de un hotel, según los informes. Tenía 23 años.

El artista, cuyo nombre real es Kevin Nascimento Bueno, fue trasladado a un hospital cercano donde fue declarado muerto. El incidente aún está siendo investigado por la policía local.

La noticia de su muerte fue confirmada por su esposa, con quien acababa de casarse hace dos semanas. Deolane Bezerra publicó un mensaje en Instagram: «Siempre fuiste tan increíble. No es justo que te vayas así. No lo es. No lo es».

Un artista prometedor en ascenso, MC Kevin lanzó su carrera en 2014 con el gran éxito «Prepara Novinha» en colaboración con MC Pedrinho. Con más de 10 millones de seguidores en Instagram y 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, MC Kevin lanzó recientemente su álbum titulado Fênix.

«Agradecemos a todos por sus reconfortantes mensajes de apoyo y amor», se lee en una publicación en su cuenta oficial de Instagram. «Pedimos oración y mucha fuerza».

¿Infidelidad?

Se suman detalles sobre las últimas horas de MC Kevin, el cantante brasileño que murió tras caer del quinto piso de un hotel cerca de Río de Janeiro.

Después que trascendiera una presunta infidelidad del músico con la modelo Bianca Domingues -hecho que lo habría motivado a saltar buscando caer en la pileta del complejo sin éxito- un turista dijo que horas antes de la tragedia presenció una pelea entre el cantante, su esposa y miembros de la producción.

#Aparador | La autopsia al cuerpo de #mckevin mostró que el cantante brasileño tenía 13 fracturas en su cuerpo, tras caer desde una altura de aproximadamente 18 metros de altura desde un hotel frente al mar en Barra da Tijuca, al Oeste de Río de Janeiro. https://t.co/Ag8WErmF8l — Rocha Informa (@InformaRocha) May 20, 2021

El episodio, según el testigo, ocurrió alrededor de las 2 de la tarde del domingo. Enfurecido, el cantante arrojó una botella de cerveza a la entrada principal del edificio y poco después se fue solo a la playa.

“Él ya estaba en el pasillo muy nervioso con el equipo y, principalmente, con su esposa. Salió del hotel hacia afuera”, dijo Luiz Henrique Rabêlo Pires, de 31 años, al medio O Globo. “Arrojó una botella de cerveza al suelo y le dijo que entrara. Todo el tiempo estuvo gritando al equipo de producción, especialmente al guardia de seguridad, diciendo que tenía que hacer lo que decía. No fue posible entender el motivo de la pelea, pero poco después se fue solo a la playa y nadie lo acompañó. Eso es lo que noté”, dijo.

El cantante brasileño sufrió múltiples lesiones tras saltar al vacío en un hotel de Río de Janeiro para no ser descubierto por su esposa con otra mujer. https://t.co/UlsoEXHAon — Publimetro (@PublimetroChile) May 20, 2021

El testigo, que se hospedaba en la habitación 503, al lado de los amigos de Kevin, también dijo que durante la tarde del domingo escucharon mucho ruido de personas que entraban y salían de la suite vecina, por lo que incluso pidieron cambiar de habitación. Sin embargo, afirmó que no escuchó a nadie caer o pedir ayuda, solo el sonido de la sirena tras el incidente.

Mientras tanto avanza la investigación. La policía de Barra da Tijuca incautó los teléfonos móviles de Bianca Domingues y de Victor Elias Fontenelle, un amigo de Kevin quien también habría tenido relaciones sexuales con la modelo.

Autopsia de MC Kevin: 13 fracturas, hemorragias internas y varios órganos fallaron tras la caída desde la suite del hotel



⬇ https://t.co/0jOziLEucl — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) May 21, 2021

Los dos estaban con el músico cuando Kevin se cayó del balcón y murió . Los teléfonos celulares de Kevin, su esposa, la abogada Deolane Bezerra, y otro amigo del músico también fueron secuestrados.

Según dijeron los testigos, Domingues tuvo sexo con Fontanelle en la habitación y luego con MC Kevin en el balcón. Este último cayó por 18 metros mientras intentaba saltar a otro piso para no ser descubierto por su esposa, quien se hospedaba en la habitación 1302 de la mismo hotel.

El cantante brasileño llegó con vida al hospital, pero falleció por la gravedad de sus heridas. Testigos indicaron que cayó cuando intentaba escapar de su esposahttps://t.co/tKyAmQIeVA — Diario Trome (@tromepe) May 21, 2021

Según medios brasileños, en la comisaría donde Domingues y los amigos del cantante fueron citados a declarar también se desató una feroz pelea entre la modelo y la esposa de Mc Kevin que obligó la policía a intervenir.

En la investigación sobre la muerte del cantante ya se han escuchado al menos a ocho personas, según medios brasileños. Además de la modelo, la esposa de la víctima y una amiga, amigos y hombres que trabajan en el equipo de producción del espectáculo del artista brindaron declaraciones como testigos.

El último adiós a Mc Kevin: el escándalo que montó su viuda en el velorio. El músico brasileño murió con tan sólo 23 años, al “tirarse” desde un quinto a una pileta desde un balcón del hotel, para que no lo descubran en una infidelidad. https://t.co/8sZSzLCRdy — GENTE (@genteonline) May 20, 2021

Algunas personas dijeron que el músico ingirió drogas y alcohol durante el fin de semana, y se solicitó un examen toxicológico de su cuerpo a los profesionales del Instituto Médico Legal (IML). También se realizó una investigación por parte del Instituto Carlos Éboli en las dos habitaciones del hotel y también en la zona donde cayó.

El domingo por la mañana, MC Kevin actuó en una discoteca de la Zona Norte de la ciudad. De allí se fue con unas diez personas a la casa de un amigo, también cantante de funk, en Barra da Tijuca. A primera hora de la tarde, el grupo regresó al hotel donde se alojaban en el paseo marítimo.

Billboard / Infobae

Por: Reporte Confidencial

