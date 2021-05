Director de ‘F9’ habló de su regreso a la franquicia

Una de las franquicias de acción más lucrativas de los últimos años es ‘Fast and Furious’, la cual ha tenido una clara evolución desde sus inicios hace 20 años y pasó de ser una película de carreras clandestinas a viajar al espacio exterior y una de las piezas clave para este éxito fue el director Justin Lin quien ha dirigido cinco entregas hasta el momento y en una entrevista Justin Lin habló de ‘Fast and Furious’ y como ha sido regresar para la novena entrega.

A pesar de que Justin Lin ha tenido un mayor desarrollo dentro de las series, se ha desempeñado en algunas producciones importantes de acción y ciencia ficción como ‘Star Trek Beyond’, pero su paso por la franquicia Fast and Furious ha sido de lo más destacado, pues fue quien dirigió ‘The Fast and the Furious: Tokyo Drift‘ de 2006, ‘Fast & Furious’ de 2009, ‘Fast Five’ de 2011, ‘Fast & Furious 6’ de 2013 y fue el encargado de dirigir ‘F9’, la cual llegará a las salas de cine en junio de 2021.

En una entrevista para The Associated Press, Justin Lin habló de ‘Fast and Furious’ y aseguró que nunca se sintió fuera de la franquicia a pesar de no haber regresado para la séptima y octava entrega, por lo que se sintió muy cómodo al volver:

«Pensé que había terminado, pero a pesar de que me había ido, ahora miro hacia atrás y no creo que alguna vez me haya ido. Todavía recuerdo que estaba en la sala de montaje de ‘Star Trek Beyond’ y Vin me llamó y me habló de Dom y su estado por dos horas. Siempre ha sido más que una película. Así que cuando me desperté con esta idea, llamé a Vin y al estudio y me dijeron: ‘Está bien, vamos’. Nunca sentí que la puerta estuviera cerrada».

El estreno de ‘F9’ está programado para el 25 de junio de 2021 después de retrasarse más de un año a consecuencia de la pandemia de Covid-19 y se espera que sea la penúltima entrega de esta saga.

