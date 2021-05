Google abrirá en Nueva York su primera tienda física en el mundo: otra apuesta a la recuperación de la ciudad este verano

Aunque las tiendas físicas han estado cediendo terreno a las virtuales, especialmente tras la pandemia, un gigante de la industria de la tecnología como Google está apostando a la tradición.

Google anunció ayer que está programando abrir su primera tienda minorista física en una fecha no especificada a finales del verano en el vecindario Chelsea en Manhattan (NYC), donde ya tiene un enorme espacio de oficinas, en 15th St con 9th Av.

En “Google Store Chelsea” los clientes podrán navegar y comprar una amplia selección de mercancía fabricada por ellos, desde teléfonos Pixel hasta productos Nest, dispositivos Fitbit, Pixelbooks y más. También podrán recoger allí pedidos hechos en GoogleStore.com.

Será un lugar para que los clientes experimenten y compren equipos y reciban servicios “en una variedad de formas inmersivas”, adelantó Pix11. La experiencia se ajustará a medida que cambien las pautas del coronavirus.

“La salud y seguridad de los clientes y del equipo de la tienda es nuestra principal prioridad, y hemos construido nuestra tienda y nuestra experiencia de compra con eso en mente y mirando hacia el futuro”, afirmó Jason Rosenthal, vicepresidente de canales directos y membresía de Google.

“No importa si usted es un usuario de Pixel desde hace mucho tiempo, si tiene curiosidad por nuestras pantallas Nest o si desea participar en uno de los talleres prácticos que ofreceremos durante todo el año; nuestro equipo podrá brindarle ayuda específica y personalizada para sus necesidades”, agregó Rosenthal.

La tienda será parte del “campus urbano de Google en el vecindario de Chelsea, que alberga a muchos de nuestros más de 11,000 empleados de Google NYC”, dijo la compañía en un comunicado. “Google ha estado en Nueva York durante los últimos 20 años y consideramos la tienda como una extensión natural de nuestro compromiso con la ciudad desde hace mucho tiempo”.

Según Forbes, Google había considerado entrar en el comercio minorista físico en el pasado, habiendo puesto a prueba tiendas emergentes donde las personas pueden buscar nuevos productos cuando se anuncian por primera vez y también ha creado concesiones de mini experiencias dentro de las tiendas Best Buy. Sin embargo, más allá de estas pequeñas pruebas, anteriormente eligió centrarse en su portal digital para sus productos o venderlos a través de los canales minoristas habituales para mostrar sus equipos y servicios.

“La nueva Google Store es un paso importante en nuestro viaje para brindar la experiencia más útil de Google, donde y cuando la gente la necesite. Esperamos conocer a muchos de nuestros clientes y escuchar sus comentarios sobre la tienda, para poder continuar explorando y experimentando con las posibilidades de un espacio minorista físico y aprovechar la experiencia”, añadió Rosenthal.

Para obtener actualizaciones sobre la apertura de la tienda puede visitar desde ya la página store.google.com/Chelsea.

It’s Google in real life. Where helpfulness, possibility and invention come together in the heart of a city that embodies all of those qualities and more.

That’s why the new Google Store is opening @ 15th and 9th in New York City. Come say 👋 this summer.

— Made By Google (@madebygoogle) May 20, 2021