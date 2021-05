La foto de Angelina Jolie que provocó escalofríos

La famosa actriz Angelina Jolie quiso protagonizar unas impactantes imágenes realizadas por el fotógrafo Dan Winters para National Geographic por el Día Mundial de las Abejas.

Cabe destacar que Jolie ha sido nombrada como “madrina” de Women for Bees, un programa lanzado por la UNESCO, para apoyar a los apicultores emprendedores de todo el mundo.

En la fotografía se aprecia como Angelina Jolie aparece repleta de abejas, incluso hasta su cara.

A través del Instagram de National Geopraphic fue compartido además parte de un escalofriante video donde se detalla más la situación.

La actriz aseguró que durante la sesión de fotos jamás recibió la picada de alguna abeja.

“Estuve sintiéndola en mi rodilla, en mi pierna, y luego pensé…Oh, este es el peor lugar para picarme. Se quedó allí todo el tiempo que estuvimos haciendo el rodaje. Y luego, cuando me quité todas las otras abejas, le levanté la falda y se fue”.

EL PROCESO CON LAS ABEJAS

Angelina Jolie habló sobre cómo se hizo la foto con las abejas, algo para lo que tuvo que estar tres días sin ducharse:

“No pudimos ducharnos durante tres días antes. Porque me dijeron: Si tienes todos estos aromas, champús y perfumes diferentes y esas cosas, la abeja no sabe lo que eres…. Luego te pones algo en la nariz y en los oídos para no darles tantos agujeros para escalar”.

“Tuve una que se me metió debajo del vestido todo el tiempo. Era como una de esas viejas comedias”, explicó.

Por último, la estrella de Hollywood aseguró que se sintió satisfecha por haber realizado un “lindo gesto” para buscar concientizar a la población.

“Fue encantador estar conectado con estas hermosas criaturas”.

“Creo que parte del pensamiento detrás de esto fue que esta criatura es vista como peligrosa a veces o que pica. Entonces, ¿Cómo podemos estar con ella? La intención es que compartamos este planeta”.

“Me sentí muy honrada y muy afortunada de tener la experiencia”.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :