! Libro Gratis! Tus zonas erróneas: Guía para combatir las causas de la infelicidad

Una de las obras más leídas y respetadas de toda la literatura de autoayuda.



¿Tienes a veces la sensación de estar desbordado por la existencia? ¿Paralizado por compromisos —personales o profesionales— que ya no te satisfacen? ¿Dominado por complejos de culpa o inseguridad? No proyectes tu insatisfacción en otros, la causa está en ti, en las zonas erróneas de tu personalidad, que te bloquean e impiden que te realices. Esta obra, quizá la más leída y respetada de toda la literatura de autoayuda, muestra dónde se encuentran, qué significan y cómo superarlas. Saborea este libro y no te niegues la posibilidad de ser un poco mejor y mucho más feliz.

