Libro Recomendado: EN TU REFLEJO

EN TU REFLEJO- Solo los locos se atreven a perseguir sus sueños. Solo los valientes son capaces de seguir a su corazón. Jules Simmons siempre ha soñado con ver sus diseños de alta costura en la revista Vogue. Dedicada en cuerpo y alma a ese propósito, cuando por fin se le presenta la ocasión, nada ni nadie le impedirá conseguirlo. Carente de un rumbo fijo y con una clara aversión a crear lazos afectivos, Blake Cinnadella disfruta del constante movimiento que conlleva su trabajo como fotógrafo documental. No imagina que al aceptar un nuevo proyecto profesional su estilo de vida está a punto de desmoronarse. Un reencuentro inesperado. Un accidentado viaje por las áridas tierras de Arizona. Una pasión que renace y se desborda. Condenados a entenderse, la tensión entre Jules y Blake aumentará hasta estallar en el lugar menos oportuno. ¿Serán capaces de resolver sus diferencias? ¿Se atreverán a revelar lo que oculta su corazón? ¿Lo harán antes de arruinar sus carreras en el proceso? En el reflejo del otro descubrirán sus peores demonios, pero también el mayor de sus anhelos. Sobre Storm. La tormenta perfecta los lectores han dicho:

«Magnífica combinación de suspense, romanticismo y erotismo.» «Una tormenta romántica que arrasará tu corazón.» «El estilo de Sandra es muy cuidado, elegante y ágil, y te da la sensación de que te va envolviendo como una tela de araña.» «Si buscas una novela romántica diferente, esta es tu oportunidad de encontrarla.» «Trepidante, emocionante y con una tensión que te lleva a devorar páginas.» «Cuando acabas de leer ciertos libros siempre se te queda esa sensación de vacío y tristeza en los que sientes que algo se ha acabado y como ha sido muy bonito, lo vas a echar de menos. Y esto es lo que me ha pasado al terminar de leer este libro.» «Me he emocionado, he sentido y vibrado con esta novela.» «Un debut por la puerta grande.» «Increíble thriller romántico que te mantendrá en tensión hasta el final.»

Autor: MIR, SANDRA

Genero: Novela Romántica

Páginas: 400

