El té verde es una planta con incontables propiedades en su composición que ayuda a mejorar muchos aspectos de tu salud. Originaria de China, esta hierba medicinal ha conseguido cruzar el charco hacia otros países del mundo para ser hoy en día una de las más consumidas. De hecho, vamos a poder ver el té verde incluido en muchos productos en el mercado.

En cuanto a sus propiedades cosméticas, el té verde es perfecto para regular el exceso de sebo de nuestra piel. Y es que tiene muchas propiedades antioxidantes y astringentes que van a ayudar a liberar nuestros poros del exceso de grasa acumulada.

El té verde es rico en catequinas, ingredientes antioxidantes que luchan contra el estrés oxidativo de las células de la dermis a causa de los radicales libres. Por ello, en la industria de la higiene y la cosmética facial, este tipo de té es muy utilizado para conseguir productos muy beneficiosos para la piel.

¿Cómo ayuda el té verde para combatir el exceso de sebo?

Como hemos dicho en párrafos anteriores, el té verde es un alimento rico en agentes antioxidantes que va a ayudar a cuidar la salud de nuestro rostro. Algunos de los ingredientes más beneficiosos de este son las catequinas, los polifenoles, la teína y una cantidad muy abundante de minerales.

Los polifenoles, al igual que las catequinas, son propiedades antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Por lo que si hablamos de su presencia en el té verde, estos van a hacer que nuestra dermis se vea más saludable y más radiante durante más tiempo. Haciendo que sea un ingrediente perfecto para incluirlo en cualquier crema o producto cosmético.

La teína por su parte tiene una función muy similar a la de la cafeína, pero en menor nivel y con menor duración en el tiempo. En cuanto a los minerales presentes en el té verde, vamos a poder disfrutar de un alto contenido en flúor, calcio, magnesio y potasio, y vitaminas del grupo B.

La mascarilla de té verde es una muy buena alternativa a las cremas con ingredientes más químicos si quieres evitar la aparición de acné y el exceso de grasa en tu piel. Lo más recomendado por los expertos es utilizarlas como mucho una vez a la semana. Siendo constantes con su aplicación y sin sobrepasar su uso, ya que puede tener el efecto contrario y ser muy perjudicial.

Esta nos va a aportar luminosidad y limpieza de nuestros poros en profundidad. Además, con su uso prolongado notarás como mejora la flacidez facial y evita la aparición de arrugas y signos de la edad.

Cómo hacer mascarilla de té verde casera

Existen muchas marcas en el mercado que ya han sacado su propia versión de mascarillas de té verde. Ya que en la actualidad, con el uso continuado de las mascarillas, la piel está sufriendo en mayor medida y con la llegada del calor la aparición de grasa aumenta.

Pero si quieres preparar tu propia mascarilla facial de té verde casera, aquí te contamos cómo puedes hacerlo de una forma fácil, rápida y económica. No olvides que aunque no tenga ningún aditivo químico, no debes usarla más de una vez a la semana.

En primer lugar, mezcla dos cucharadas de té verde con miel. A continuación, reparte toda la mezcla por el rostro incidiendo en aquellas zonas más grasas de tu cara. Como por ejemplo en la zona T (frente, nariz y barbilla). Deja actuar la mascarilla durante 15 minutos, y retira con cuidado utilizando agua fría. Notarás como, si tienes constancia, los resultados serán visibles antes de lo que imaginas.

