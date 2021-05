Denuncian intento de invasión en residencias Convivir de Barcelona

1183341

Barcelona.– Cinco horas de angustia vivieron, según sus palabras, los habitantes del conjunto residencial Convivir, ubicado en el sector Manglares de Barcelona, zona norte del estado Anzoátegui, donde desconocidos pretendían ocupar algunos apartamentos que al parecer estaban desocupados.

La información la dio a conocer Luis Ramírez la noche de este jueves 20 de mayo al equipo de El Pitazo en la entidad. El vecino indicó que fue uno de los afectados por el intento de invasión registrado en la localidad capitalina.

“Eran las dos de la tarde cuando vimos llegar varios vehículos al conjunto residencial, y junto a ellos un autobús con unas 60 personas. Al notar esta situación cerramos el portón, pero estos intentaron violentar la puerta principal y golpeaban la cerradura”, contó el residente.

El intento de ocupación ilegal se inició a las 2:00 pm de este jueves y no fue sino hasta las 7:00 pm, cuando efectivos de la Guardia Nacional les pidieron a los desconocidos que se retiraran del lugar, petición a la que estos accedieron, pero no sin antes asegurar que pronto regresarían.

“Vivimos horas de terror y angustia porque se querían meter a los apartamentos. Llamamos a la policía y nos dijeron que no tenían patrulla; al 911 y no nos dieron respuesta. Ya no sabíamos qué hacer. Allí fue cuando llegaron los militares para mediar con estos desconocidos”, resaltó Ramírez.

Otros lugareños, como Asdrúbal Fuentes, exigen a las autoridades policiales actuar de inmediato en estas situaciones, pues aseguran que una vez que ocupan las viviendas es muy difícil lograr que desalojen el lugar.

“Es necesario que dejen el peloteo y atiendan de inmediato estos casos de invasiones, porque uno nunca sabe cómo puede terminar esta situación. Normalmente en estos conjuntos residenciales hay personas mayores y niños que sufren estos momentos de angustia”, resaltó Fuentes.

Giovanna PellicaniOriente