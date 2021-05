En videos: Activan plan de evacuaciones en el Congo tras erupción del volcán más activo de África

El portal RT informa que el Gobierno de la República Democrática del Congo ha activado el plan de evacuación para la ciudad de Goma luego que el monte Nyiragongo, uno de los volcanes más activos de África, entrara este sábado en erupción.

Los miembros del Gobierno, que se reunieron de manera urgente debido a la erupción del volcán, están “discutiendo medidas urgentes para tomar ahora”, según informó el vocero gubernamental, Patrick Muyaya.

El vulcanólogo Dario Tedesco, establecido en Goma, señaló a Reuters que la lava del Nyiragongo está llegando al aeropuerto de esa ciudad. Según Tedesco, se abrió una nueva fractura en el volcán y la lava se está moviendo hacia el sur, en dirección a Goma.

Previamente, la erupción del Nyiragongo, que se ubica a unos 20 kilómetros al norte de Goma, provocó pánico entre los residentes de esa ciudad, que comenzaron a abandonar sus hogares dirigiéndose hacia la cercana frontera con Ruanda.

Se reportó asimismo que se cortó el suministro eléctrico en Goma por causa de la erupción.

Entre tanto, en la Red han aparecido las primeras imágenes de la erupción del Nyiragongo, un volcán de 3.470 metros de altura cuya lava superfluida puede alcanzar velocidades de hasta 96 kilómetros por hora al descender por las laderas.

#Nyiragongo is erupting now! Pray for people in surroundings pic.twitter.com/URstki8ciA

La última vez que el Nyiragongo entró en erupción fue el 17 de enero de 2002. Entonces provocó a muerte de 250 personas y dejó a 120.000 sin hogar después de que la lava cubriera casi toda la parte oriental de Goma, incluida la mitad de la pista de aterrizaje del aeropuerto.

Su erupción más mortífera fue en 1977, cuando murieron más de 600 personas.

Nyiragongo volcano in Goma has erupted again. My heart is with the families, children, women & men of Goma facing this crisis.

Let’s all urgently reach out to save lives & ensure quick recovery. pic.twitter.com/OYxXzC0vaz

— Winnie Byanyima (@Winnie_Byanyima) May 22, 2021