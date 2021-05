España | clasificación del GP de Mónaco en vivo online

Tras los resultados cosechados en los entrenamientos Libres, Carlos Sainz puede soñar con conseguir la primera pole de su carrera en Mónaco. Ferrari va muy bien en este trazado, todo lo contrario que Alpine, aunque Fernando Alonso es optimista y espera colarse en la Q3 en la sesión de clasificación.

Minuto a minuto de la clasificación de F1 en Mónaco

15:08 – Carlos Sainz ya es primero

Carlos Sainz mejora el tiempo de Verstappen y se coloca primero. Bottas es tercero y Hamilton, sexto. Fernando Alonso es undécimo.

15:06 – Estyeban Ocon, tercero

Esteban Ocon, compañero de Fernando Alonso, mucho mejor que el asturiano. Marca el tercer mejor tiempo. El primero lo tiene ahora Lando Norris. Carlos Sainz empieza su vuelta cronometrada.

15:04 – Fernando Alonso marca el tercer mejor tiempo

Fernando Alonso es el tercer piloto en pasar por línea de meta y lo hace como tercero por detrás de los Alfa Romeo. La pista tiene mucho que mejorar todavía.

15:00 – El objetivo de Fernando Alonso en Mónaco

Con un Mick Schumacher que no estará en la sesión de clasificación, cuatro pilotos quedarán eliminados en esta ronda. En principio, el otro Haas, el de Mazepin y los William o los Alfa Romeo podrían caer. También Fernando Alonso y Esteban Ocon podrían verse en problemas.

14:55 – El objetivo de Fernando Alonso en Mónaco

Antes de los Libres, donde no ha sido capaz de colarse en el Top-10 en ninguna de las tres sesiones, Fernando Alonso señalaba su objetivo de cara a la sesión de clasificación y a la carrera: “Entrar en la Q3 y sumar puntos para ambos coches. Tenemos que hacer nuestro trabajo especialmente el sábado, pero debería ser posible. El coche debería ir bien en Mónaco”.

14:50 – Fernando Alonso también se ha ido contra el muro

Al bicampeón se le notó que llevaba tres años sin correr en Mónaco. Buscando los límites, en la curva de entrada a meta, Fernando Alonso rozó contra el muro provocando la rotura del alerón delantero en los Libres 1.

Fernando Alonso took some front wing damage, he’s now back in the pits

We were briefly under yellow flags, but we are now back under way#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/yOvHUT2jPt

— Formula 1 (@F1) May 20, 2021