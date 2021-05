España | “Ojalá hayamos dado una alegría a los que lo han pasado tan mal en los últimos meses”

Diego Pablo Simeone lo ha vuelto a hacer. El Atlético de Madrid ha conseguido su segunda Liga con el técnico argentino en el banquillo colchonero tras la victoria de este sábado en Valladolid (1-2). Al entrenador del Atlético de Madrid se le vio muy emocionado a la conclusión del encuentro de José Zorrilla: «Ojalá que hayamos podido darles una alegría a la gente que lo ha pasado tan mal durante los últimos meses», aseguró Simeone a pie de campo en los micrófonos de Movistar Plus.

«La primera sensación que me viene es de alegría tras un año tan difícil… Creo que el hecho de que salga campeón el Atlético de Madrid precisamente este año es diferente. Fue un año difícil, como nuestra historia… Ha sido un gran año para ser campeón», aseguró Simeone, que recordó que «el mundo hoy vive una situación muy triste y ojalá le hayamos podido darles una alegría a la gente que lo ha pasado tan mal durante los últimos meses».

El técnico del Atlético de Madrid aplaudió la labor de sus jugadores durante toda la temporada: «Hemos estado 32 jornadas de líderes, los jugadores han estado enormes. Agradecimiento total a ellos, sobre todo a los que jugaron menos, porque han tenido un respeto y un trabajo brutales. Hemos sido un gran equipo».

«La gente se cansa, pero tengo la cabeza dura»

Rememorando el último partido del Atlético de Madrid en el Calderón, Simeone recordó las razones que le llevaron ese día a seguir en el club rojiblanco: «Cuando dejamos el Calderón y la gente me preguntaba si seguiría, yo decía que sí porque creía que el club tenía futuro. No me he equivocado. El Atleti sigue creciendo gracias a un gran trabajo de la gente que no se ve. Más allá de los resultados, ellos hicieron un gran trabajo y por eso hemos podido ganar la Liga».

Asimismo, habló de su continuidad en el Atlético de Madrid: «La gente claro que se cansa, no tengo dudas. Pero soy cabeza dura y aquella tarde del Calderón, cuando nos estábamos yendo, sabía que el club podía seguir creciendo. Ojalá podamos seguir ayudando a ello».

«Tuve mucha suerte con Suárez»

Diego Pablo Simeone fue preguntado por dos nombres en particular, los de Ángel Correa y Luis Suárez. Sobre el primero, el Cholo aseguró que le había dicho en numerosos entrenamientos que tenía que hacer un gol como el de esta tarde, de puntera: «Siempre se lo decía porque jugaba al fútbol sala y gambetea como ninguna. Al portero no le dio tiempo a reaccionar. Se merecía la llamada de Argentina, crece día a día desde la humildad y ese tipo de gente tiene que triunfar».

Por último, el argentino se refirió a Luis Suárez: «Tuve mucha suerte con él. Es Suárez, habla por sí solo el apellido», aseguró Simeone sobre el delantero uruguayo, que finalmente ha sido el autor del tanto que le ha dado la Liga al Atlético de Madrid.