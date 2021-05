España | ¿Qué es el Big Five y por qué España forma parte de él?

Muchos son los espectadores (que no eurofans, por supuesto) que muchas veces se sienten perdidos en esta semana en la que se emiten las tres galas del festival de ‘Eurovisión 2021’. Y es que en estos días, 33 de los 39 países candidatos a ganar la edición de este año, pasan una especie de criba llamada “semifinal”.

De estas dos semifinales, tan solo 20 son los países que actuarán en la Gran Final para poder ganar el tan ansiado micrófono de cristal. Pero no solo participarán estas delegaciones, sino también el país anfitrión (en esta edición es Países Bajos) y el conocido como Big Five (España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania). Ahora bien, ¿qué es y por qué no actúan en las semifinales de ‘Eurovisión 2021’?

Este conjunto de países no son los que, hace 65 ediciones, pusieron en marcha el Festival como se conoce popularmente. ¡Eso es un craso error! De hecho, en el año 1956 tan solo actuaron un total de siete países y España no se encontraba entre ellos, ya que no empezó a formar parte del certamen hasta el año 1961. Entonces, ¿por qué estos países forman parte del Big Five?

Tenemos que remontarnos a un año en concreto, el 1996. En aquel entonces, se realizó una selección a puerta cerrada de aquellos países que podían pasar a la final. De esta manera, Alemania se quedó fuera y es algo que no gustó en absoluto, por lo que amagó en abandonar la UER (Unión Europea de Radiodifusión). Fue una situación fue tensa, sobre todo porque los alemanes aportan mucho dinero. Es más, se pensó hasta no emitir esa edición de ‘Eurovisión’.

Es entonces cuando los responsables de la UER tomaron una decisión que hizo historia: Los 5 países que más dinero aportaban a la organización pasaban a ser absolutamente intocables. Es decir, pasarían directamente a la final desde ese mismo momento. Este acuerdo no gustó mucho a la gran mayoría de las delegaciones.

Por ese mismo motivo, Italia, España, Reino Unido, Alemania y Francia pasan todos los años a la Gran Final, sin enfrentarse a ningún tipo de semifinal. Dr. Frank-Dieter Freiling, presidente del Grupo de Referencia de Eurovisión, explicó en el año 2019 que “el Big 5 ha demostrado ser una buena solución para asegurar el presupuesto de Eurovisión”.

Se estuvo planteando la posibilidad de que Rusia y Turquía formasen parte de este exclusivo grupo de países. Eso sí, la idea fue desechada en el mismo momento en el que el director de la televisión turca realizó unas declaraciones de lo más homófobas sobre Conchita Wurst. Turquía dejó de participar en el festival, precisamente, porque la UER no dio este paso tan importante.

Freiling, ante esto, fue muy claro y conciso: “Si algunos países no quieren apoyar estos valores fundamentales, es su decisión. No depende de nosotros declarar quién puede y quién no participar en el festival, pero estaríamos encantados de que regresara Turquía”. Además, añadió: “Trabajamos en ello incansablemente cada año”. ¿Conseguirán que Turquía regrese? ¿Crearán ese “Big Seven”?