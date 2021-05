Guaidó responde con molestia al Presidente de Argentina

El líder opositor Juan Guaidó trabaja de manera intensa para volver al diálogo. Tras lanzar su propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional; se enfoca sin pausa en los preparativos para acudir a la mesa de negociación con Nicolás Maduro.

En una entrevista con Clarín por videoconferencia desde su oficina en Caracas, el político de 37 años le respondió al presidente argentino, Alberto Fernández;quien dijo días atrás que “el problema de los derechos humanos poco a poco fue desapareciendo” en Venezuela.

En el ambiente del equipo del legislador, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, se respira mucho escepticismo respecto del nuevo diálogo abierto.

Se teme que Maduro vuelva a patear el acuerdo como ha ocurrido en anteriores procesos. Pero hoy cuenta con el acompañamiento internacional que es una ventaja que no tenía antes.

-Primero no es relativizable la violación de los derechos humanos en Venezuela en medio de una brutal dictadura, y mucho menos los delitos de lesa humanidad, si alguien lo sabe es Argentina que ha vivido una dictadura bien severa y bien dolorosa. afirmó Juan Guaidó

Han empeorado. Lo segundo es que han desaparecido los derechos humanos, el derecho a elegir, el derecho a la vida cuando se discrimina hasta con la vacuna anticovid. No se puede normalizar una tragedia por simpatías ideológicas. Al contrario se debe luchar por los derechos fundamentales y por elecciones libres y justas. Ahí están los informes de la ONU; los señalamientos de la Corte Penal Internacional, las denuncias en la OEA, de la alternativa democrática del Parlamento nacional. No se desaparecen las violaciones de los derechos humanos por censura o por quitar los medios de comunicación o un diario completo quitándole su edificio (El Nacional). Lo que quiere desaparecer el régimen es a los seres humanos y no los derechos humanos.