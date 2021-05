La famosa entrevista de la BBC a Lady Di en 1995 está en la lupa de Scotland Yard

La Policía Metropolitana de Londres (Met o Scotland Yard) confirmó este viernes que «evaluará» el contenido del informe divulgado ayer sobre la gestión de la BBC en 1995 para lograr una entrevista con Diana de Gales a fin de «asegurar que no hay nuevas evidencias significativas» respecto a un posible delito.

En un comunicado difundido hoy, la Met indicó que si bien el pasado marzo el cuerpo determinó que «no era apropiado iniciar una investigación criminal sobre las acusaciones de actividad ilegal con relación a la emisión del programa en 1995, (ello) se valoraría si surgen nuevas evidencias significativas».

«Tras la publicación del informe de Lord (John) Dyson, evaluaremos su contenido para asegurar que no hay nuevas evidencias significativas», señala la citada nota de Scotland Yard.

