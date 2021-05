Maduro busca dinero extranjero para levantar la producción petrolera en Pdvsa: VOA

Según un documento interno de Pdvsa al que tuvo acceso VOA, Maduro estaría volviendo al sistema de concesiones privadas e inversión extranjera para recuperar niveles de producción de petróleo.

El dosier «Oportunidades de Inversión” establece que serían necesarios 58.000 millones de dólares para regresar a los 3.4 millones de barriles diarios de 1998. Los planes de Maduro implicarían elevar la producción cerca de 6 veces más a la actual, pues según la OPEP, Venezuela produjo 445.000 barriles de petróleo en el mes de abril.

Bajo estos contratos, los inversores financiarían el 100% de las operaciones y su comercialización. No así la titularidad, que seguiría siendo del Estado venezolano.

“A una empresa se le va a dar una concesión por 20 años para que opere un campo y tiene todos los derechos para la operación y para la comercialización del crudo. Lo único que no es dueña de la reserva porque la Constitución no lo permite”, aseguró Horacio Medina, ex directivo de Pdvsa a VOA.

Medina indicó que la existencia de este documento interno, y el hecho de que Pdvsa busque ahora inversión extranjera, es una muestra de “la destrucción de la industria de hidrocarburos y una privatización de las operaciones y de la privatización de todo lo que es la comercialización del crudo. Eso es un paso en sentido inverso a todo lo que ellos han dicho desde 1999”.

Sin embargo, llegar a los 3.4 millones de barriles diarios de 1998 podría costar más de los 58.000 millones de dólares previstos inicialmente por PDVSA. De acuerdo con el economista en petróleos Carlos Mendoza, “se podría llegar a un millón de barriles diarios en dos años, pero eso de 60 billones para llevar a la producción de 1998 es una locura».

Este miércoles, 12 de mayo, ABC reportó que Maduro inició una «discreta» campaña para atraer capitales privados extranjeros y nacionales para cerrar negocios conjuntos de al menos 77 mil millones de dólares con Pdvsa para evadir las sanciones de EEUU.

Con esta estrategia, Maduro estaría aplicando una forma «confidencial atípica» de privatizar o poner en venta a Pdvsa sin pasar por licitaciones públicas ni regulaciones legislativas «se presenta bajo el clásico secretismo modelo ruso desde que Pdvsa pasó al control de Moscú en el 2019″.