Oprah Winfrey habla cómo dio a luz a los 14 años tras ser violada repetidamente por varios familiares

En la serie documental ‘The Me You Can’t See’, lanzada este viernes por AppleTV, la presentadora estadounidense Oprah Winfrey relató cómo fue repetidamente violada por varios familiares durante su infancia.

“A los 9, 10, a los 11 y 12 años, mi primo de 19 años me violó. No sabía lo que era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y guardé ese secreto“, dijo la estrella de la televisión.

Además del primo, Oprah aseveró que fue violada por su tío y otros miembros de la familia hasta que tuvo 14 años. Entonces, quedó embarazada y fue enviada a vivir con su padre. El niño murió cuando tenía dos semanas.

“Y es algo que acepté. Que una niña no está segura en un mundo lleno de hombres”, recordó la presentadora.

En otra entrevista, con el portal Today, Winfrey se quejó este viernes de otros abusos que sufría cuando era niña. “Mi abuela era muy dura, como muchos padres negros durante esa época, la idea de abrazar y amar a tu hijo o incluso permitir que el niño se sintiera apreciado no era parte de su vida”, dijo.

