Reseña New Pokémon Snap, NieR Replicant, Outriders, It Takes Two y Famicom Detective Club

New Pokémon Snap, NieR Replicant, Outriders, It Takes Two y Famicom Detective Club: The Missing Heir y The Girl Who Stands Behind son los títulos de los que te hablamos esta semana, se trata de los mejores videojuegos que sin importar qué consola tengas o qué género prefieras, pues te reseñamos juegos para todos los gustos y con los que podrás pasar muchas horas de diversión sin salir de casa.

New Pokémon Snap

Más de 20 años después tenemos una nueva entrega del juego que encantó a los poseedores de un Nintendo 64, quizá por la falta de títulos o simplemente porque fue de los pocos en hacer caso de las peticiones de los fanáticos que querían un juego de Pokémon en la máquina de sobremesa de Nintendo.

En esta ocasión son más de 200 los Pokémon que tendremos la oportunidad de “atrapar” con la cámara mientras viajamos por la región de Lental.

Para quienes no hayan probado el original tienen que estar muy consientes que el juego solo se trata de tomar fotografías y esa es la esencia, hacerlo en las mejores poses posibles de los Pokémon, lo que te dará puntos para así abrir nuevos escenarios.

Así que si estás en búsqueda de acción este no es el título en donde lo encontrarás, y si de lo contrario te gusta esta franquicia y por supuesto, tomar fotos estás en el lugar idóneo, sobre todo, si jugaste el original. El único defecto que hallamos es que a veces se puede tornar algo repetitivo tener que pasar una y otra vez por el mismo sitio para lograr tomar las fotos ideales. Pero si pasas esto por alto es un juego encantador que le gustará sobre todo a los más pequeños y a los fans de Pokémon.

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Se trata de la versión mejorada del juego de acción, aventura y rol NieR lanzado en 2010 y la cual es la precuela NieR: Automata, uno de los títulos más aclamados de la pasada generación, y que aprovechó el éxito de dicho título para pulir detalles que no le dieron la fama cuando fue lanzado hace más de 10 años.

La historia gira alrededor de un joven que tiene una hermana que sufre una enfermedad conocida como Necrosis Rúnica, por lo que tendremos que salir en búsqueda de los Versos Sellados para tratar de salvarla, esto con ayuda de Grimoire Weiss, un libro que habla.

Aunque al inicio es algo lento, poco a poco va tomando ritmo y las batallas se comienzan a hacer más interesantes, pues retoma muchos aspectos que hicieron un éxito a la secuela, esto en medio de gráficos y sonidos mejorados. Algo que sin duda destaca es la banda sonora que es toda una obra de arte.

En general es un buen juego con historia y personajes entrañables pero que a veces se siente viejo a pesar de las manita de gato que le dieron. Además para ser sinceros algunas misiones secundarias parecen estar metidas con calzador y algunos enemigos se sienten repetitivos. Está disponible en PS5, Xbox Series X/S, PS4 y One.

Outriders

Se trata de un shooter RPG cooperativo de 1 a 3 jugadores, situado en un universo de ciencia ficción que ocurre mientras la humanidad está en problemas.

Así que tu misión será emprender un viaje al planeta lleno de retos que enfrentar pues no solo habrá una gran variedad de enemigos si no que los escenarios juegan un papel importante para que puedas avanzar o no en la aventura.

Además, otro aspecto a destacar es que puedes crear y personalizar a tu propio Outrider al elegir de entre las cuatro clases las cuales tienen su propio árbol de habilidades para definir tu estilo de juego, lo cual sigue la línea de los RPG.

Y no te preocupes si aún tienes la consola de la pasada generación pues se puede actualizar de manera gratuita a las de PS5 y de Xbox Series X/S.

Aunque es un juego divertido, tiene un grande problema pues en todo momento tienes que estar conectado a Internet para jugarlo, y se extraña la posibilidad de disfrutarlo en solitario sin estar dependiendo de las conexiones de tus compañeros de equipo.

It Takes Two

Se trata de un juego cooperativo que se desarrolla alrededor de una familia con problemas, lo que desemboca en parte de lo que trata el juego, la separación. Así que ante la posibilidad de que ocurra un divorcio, la hija de la pareja recurre a “magia” para evitar que sus padres terminen su relación y es así que comienza la aventura cuando ambos quedan atrapados en los muñecos de su pequeña.

Como ya había dicho es un juego que forzosamente se tiene que jugar en cooperativo, ya sea en línea o en la misma pantalla, por lo que es necesario estar bien coordinado para lograr avanzar en el juego.

En lo personal no me agrada de todo la idea de que sea forzoso jugar de manera cooperativa, pero si pasas eso por alto, es un juego que tiene muy buena historia, niveles y música que encantan y que te dan ganas de no soltar el control, está disponible para PlayStation, Xbox y PC.

Famicom Detective Club: The Missing Heir y The Girl Who Stands Behind

Se trata de dos aventuras gráficas que Nintendo trae por primera vez a occidente, con música, efectos visuales y jugabilidad mejorada adaptada el Nintendo Switch.

En Famicom Detective Club: The Missing Heir, la aventura inicia cuando un hombre llamado Amachi se encuentra inconsciente y con amnesia. Después de despertar, finalmente se entera que es un detective que trabaja para resolver un asesinato que involucra a la adinerada familia Ayashiro. Por lo que tu misión será descubrir al culpable.

Y en Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind, todo inicia luego de que en Ushimitsu High School una estudiante pierde su vida mientras investigaba la historia de un fantasma. Así que nuestra misión será descubrir la verdad detrás del crimen. Ambos títulos son recomendables para quienes son fanáticos de las novelas gráficas y están disponibles solo en Nintendo Switch.

