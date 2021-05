Tras 14 años de nacionalización, en Cantv reina la desinversión y falta de mantenimiento, según líder sindical

El secretario general del sindicato de la Cantv en Caracas, Joan Chávez, detalló todas las fallas que presenta la empresa a sus 14 años de haber sido nacionalizada por el fallecido presidente Hugo Chávez, entre la que destaca el pésimo servicio de Internet, «el más lento de América Latina», expresó.

El líder sindical reveló que se ha desvalorizado el total de las acciones, así como también la falta de entrega de dividendos a sus acciones, fallas en el servicio de telefonía fija, desinversión, desatención y falta de mantenimiento en el 85% de la plataforma. «Tenemos equipos obsoletos con un estado crítico de los aires acondicionados en las centrales a nivel nacional, una destrucción el 80% de la flota vehicular, planes de reparación que no dan resultados, averías con más de cinco años sin respuestas, falta de materiales y equipos para el personal. Además del hostigamiento y persecución hacia los trabajadores con despidos ilegales», expresó Chávez en un audio transmitido a través del Circuito Éxitos este viernes 21 de mayo.

Ante ello, el Ingeniero Civil y expresidente de Hidrocapital, Cantv y Movilnet, José De Viana, aseguró que el Estado venezolano simplemente decidió ser «un mal gerente». Considera que las empresas de servicios fueron convertidas en empresas de servicios para un proyecto político. «Es una muestra de la mala gerencia. No han hecho correctivos. Se puede equivocar durante un año, pero el siguiente año, se corrige. Este es un Estado que cuánto más hace mal, más lo repite», afirmó el extitular de la telefónica.

A su juicio, el gobierno debía estar más pendiente de la gente pero, puso su atención en satélites y «proyectos grandilocuentes». Piensa que la problemática de las fallas en los servicios públicos ya es nacional luego de haber sido empresas de vanguardia en toda la región.

Recordó que Cantv antes estaba sometida a exámenes de los inversionistas extranjeros, quienes con sus ahorros mantenían a la empresa y aquí también se daba, puesto que los empleados tenían el 10% de las acciones. «Era una forma de ahorro importante. Cantv era una verdadera victoria de la gerencia local», añadió.

De Viana subrayó que cuando el Estado decidió nacionalizar la empresa, una de las personas que estuvo tras esa acción expresó «estamos acabando con la Cantv de los gringos y vamos a instalar la Cantv de los venezolanos», dijo. A lo que el ingeniero agregó que dentro de Cantv no había ningún gringo, sino una gerencia completamente nacional que daba lo mejor de sí «pese a las dificultades nacionales».

Recientemente, los habitantes de la zona de San Fernando de Atabapo, estado Amazonas, expresaron que no cuentan con los servicios públicos desde hace al menos unos cuatro meses. Uno de los principales problemas es la falla del gas doméstico, por lo que se han visto en la necesidad de cocinar con leña.

Ante ello, De Viana destacó que en esa región para el año 2007 habían instalado unas 7 antenas y que era una zona con buen servicio de movilidad por las inversiones que hizo Cantv en ese entonces.

Cantv contaba con buenos profesionales

El expresidente de Cantv señaló antes la compañía tenía profesionales capacitados y con constantes actividades de formación. Indicó que lo primero que ocurrió luego de la estatización fue la pérdida de los talentos, solamente Movilnet tenía 300 empleados que ahora están fuera del país «haciendo trabajos exitosos». Además, señaló que la nueva gerencia oficialista no entendía que «el corazón de Cantv eran sus profesionales y el alto nivel de desempeño y no sobre lo que pensaban», dijo.

El Estado no repuso inversiones

De Viana aseguró que luego vino el deterioro de la infraestructura. «Un Estado irresponsable que no repuso las inversiones, los servidores de Movilnet están en la misma granja desde hace 14 años, es la única empresa que no ha podido desarrollar la red 4G, además del deterioro y de deteriorar la capacidad de trabajo de los empleados», expresó.

Una historia que aprender

El ingeniero señaló que de toda esta experiencia, hay una lección que aprender y la cual no se debe repetir. A su juicio, cree que cuando las universidades venezolanas no tienen buen Internet ni los hospitales no están conectados por fibra, hay un problema de desarrollo moderno de Venezuela y de lo que pasó, tenemos que aprender», reiteró.

De Viana destacó que Cantv generaba antes del año 2007 unos 3 mil millones de dólares y dividendos importantes. Actualmente, los ingresos tanto de Cantv y Movilnet no dan para sostener la nómina correctamente. «Para los trabajadores, esas empresas eran su vida, el lugar donde se desarrollaban, así como también sus familias. «Toda esta situación de incapacidad operativa hace que se haya perdido el respeto y aprecio hacia ellos», finalizó.