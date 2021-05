WhatsApp extendió el plazo para aceptar los nuevos términos y condiciones (pero solo para algunos usuarios)

Según Hipertextual, las nuevas condiciones de WhatsApp entraron en vigor hace cinco días, pero algunos usuarios tendrían más tiempo para aceptarlos.

La cuenta regresiva para aceptar los nuevos términos y condiciones de WhatsApp terminó el pasado 15 de mayo, sin embargo, algunos usuarios aún tendrían más tiempo para aceptarlos antes de que empiecen a experimentar las anunciadas restricciones del servicio.

De acuerdo WABetaInfo, la aplicación de mensajería está extendiendo la fecha límite para aceptar sus nuevas condiciones solo en algunos países. Se trataría de Alemania y Argentina, dos naciones cuyos gobiernos han intervenido para impedir que Facebook recopile datos a través de WhatsApp.

El regulador de protección de datos de Alemania considera que los nuevos términos de uso son ilegales. La Secretaría de Comercio de Argentina, por su parte, califica a Facebook, compañía propietaria de WhatsApp, como un actor con posición dominante de mercado.

WhatsApp habría aplazado sus nuevos términos en Alemania y Argentina

Según las capturas de pantalla compartidas por el mencionado portal, la nueva fecha establecida es el 19 de junio de 2021, es decir, los usuarios de iOS y Android tendrían casi un mes más para decidir si aceptar o no los polémicos términos y condiciones del servicio.

Aparentemente, hasta que llegue la nueva fecha límite, los usuarios aún podrían descartar el aviso y seguir usando la aplicación sin problemas. No obstante, si aún no lo han hecho cumpliendo el nuevo plazo, WhatsApp podría aplicar las restricciones anunciadas anteriormente.

Si WhatsApp extendió los plazos debido a la intervención de los mencionados países, tanto la multinacional como los gobiernos podrían hacer otros movimientos. En este caso, podría volver a cambiar el panorama de cara a los próximos días, semanas o meses.

En principio, quienes no acepten pasado el nuevo plazo, podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes. Luego «unas pocas semanas después de funcionalidad limitada», las cosas se pondrán un poco peor. Si los usuarios siguen sin aceptar, ya no podrán recibir llamadas y notificaciones. Tampoco podrán hacer llamadas y enviar mensajes.

WhatsApp no especifica en qué momento aplicará la segunda tanda de restricciones —que dejarán a la aplicación inutilizable—, pero aclara que «no sucederá a todos los usuarios al mismo tiempo«. No obstante, quienes hayan rechazado las condiciones, siempre tienen la posibilidad de aceptarlas y volver a usar el servicio con normalidad.

Fuente: Hipertextual