Alejandro Orozco VP Nva Esparta: Debemos adaptarnos a nuestras circunstancias

Alejandro Orozco: Debemos adaptarnos a nuestras circunstancias

Las elecciones presidenciales norteamericanas fueron muy importantes para el destino de Venezuela y todos lo sabíamos. La tesis de Trump era el cese de la usurpación, y quedamos todos esperando para cuando iba a ser la decisión militar, lo último que supimos es que iba a ser después de ser electo.

Nunca vamos a saber si existió de verdad esa disposición o fuimos solamente una herramienta de propaganda electoral para buscar el voto latino.

La realidad es que Biden ganó, y desde el inicio la recomendación que le hicieron a Guaido los políticos norteamericanos de ambos partidos fue reconocer la victoria del presidente electo, es decir, que se salga del problema interno norteamericano.

Leopoldo López nos dijo en una entrevista que el apoyo norteamericano no era exclusivo de Trump o de su voluntad personal, sino una actitud institucional bipartidista, con énfasis a la ovación general que le dieron a Guaido en la presentación de discurso del estado de la unión, en enero de 2020, contrastando con la actitud de la jefe de la oposición Nancy Pelosi que rompió en público el ejemplar del discurso de Trump.

Ya desde entonces sabíamos que las condiciones iban a cambiar, que la solución iba a pasar por una negociación, que no significaba como decían los fatalistas que Biden era socialista e iba a desconocer todo el trabajo hecho, pero que íbamos a tener que adaptarnos. También sabíamos desde enero la posición de la Union Europea: supervisar internacionalmente elecciones generales presidenciales, legislativas y locales (gobernadores y alcaldes).

Como muchos venezolanos, yo también quiero una justicia plena, yo también quiero una solución ajustada a derecho y también quiero que se cumpla plenamente el mandato de la consulta de diciembre de 2020 y de Julio de 2017.

Pero la realidad es que Juan Guaido no nos ha fallado, el ha hecho hasta lo máximo de sus posibilidades. La sociedad civil no nos falló, salimos todos masivamente y quienes lo vivimos sabemos que lo dimos todo en las calles.

Nos falló Trump al alargar su promesa y luego perder. Y obviamente nos fallaron los militares venezolanos, sea porque no tienen la posibilidad de una insurrección armada interna, sea porque decidieron no hacerlo.

Entonces ahora las opciones que tenemos son apoyar o no apoyar este acuerdo de salvación nacional, pues el régimen sigue con el control del país y sigue secuestrando el poder.

Yo decido apoyar este acuerdo para buscar una solución a nuestra crisis.

