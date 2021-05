Bernal espera que al gobernador del Norte de Santander “le den permiso” de reunirse con él y abrir la frontera

El llamado protector del Táchira, Freddy Bernal dijo este viernes que está esperando que al gobernador del Norte de Santander «le den permiso» para reunirse con él y acordar la apertura de la frontera.

Durante una actividad del Psuv en San Antonio del Táchira, Bernal aseveró que no se opone a la apertura de la frontera porque en esa zona hay una dinámica que no se puede parar.

“Cuando al señor gobernador Silvano le den permiso en Colombia la Cancillería, yo extiendo mis manos al gobernador de Norte de Santander para que conversemos y vayamos a abrir la frontera de Colombia con Venezuela y reactivemos la dinámica económica”, expresó. “Yo no soy enemigo del Norte de Santander, yo no soy enemigo de los empresarios, ni de Venezuela ni de Colombia, yo lo que si por supuesto defiendo el ideal socialista y por supuesto estamos en contra del fascista Iván Duque, eso lo decimos aquí y donde sea, pero yo estoy dispuesto a conversar con el gobernador Silvano, estoy dispuesto a conversar con él cuando a él le den permiso. A mí me dieron permiso hace un año, lo que pasa es que a él no le dan permiso, no tengo la culpa de eso, tampoco me quiero meter en la política interna de Colombia”.

Sin embargo, enfatizó que piensa que es prudente «regular» la entrada y salida del comercio por los puentes internacionales, «con pago de impuestos y mecanismos de bioseguridad para la prevención del coronavirus. Eso va a impactar a toda la franja fronteriza de Venezuela y del Norte de Santander”.

También este viernes, la gobernadora de la entidad Laidy Gómez arremetió contra Bernal y aseveró que este se convirtió en una «desgracia» para los tachirenses porque es imagen de abuso de poder, cobro de servicios públicos en dólares y atropellos. Aseveró que al oficialista le da «temor» aspirar a la gobernación porque sabe que será derrotado.

En entrevista con Unión Radio, Gómez declaró que el mejor ejemplo de lo negativo de poner a una figura de protector si el oficialismo no consigue un cargo con votos, es el Táchira y Freddy Bernal. «El protector que envió Maduro lo que ha generado es el cobro de servicios públicos en divisas, abuso de poder del Faes, los servicios públicos se convirtieron en un negocio para alcaldías aliadas del protector y de Maduro. Lo único que se ha logrado es hacer negocios con los intereses del pueblo tachirense», reprochó.

«Por todo esto, al señor Bernal le da temor de aspirar a la gobernación porque sabe que sería electoralmente derrotado por una oposición que entendió que el hecho de que el protector sea amigo de Maduro no resolvió nada, sino que generó mayor desgracia».