Carmelo Anthony en suspenso por abucheos en Denver en playoffs

Los fans de Denver Nuggets abuchearon al veterano de los Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony, un repaso durante el Juego 1 de los playoffs en la NBA.

Los fanáticos de los Nuggets claramente todavía albergan algunos sentimientos de mala vibra hacia Carmelo Anthony, a pesar de que ya han pasado 10 años desde que forzó un canje a los New York Knicks.

Aquí el mensaje de Carmelo Anthony:

I asked Carmelo Anthony why he thinks it is that he’s still booed in Denver 10 years after he forced a trade to New York. This is what he said: pic.twitter.com/M96uLQfSOY

— Sean Highkin (@highkin) May 23, 2021