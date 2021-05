Kevin Durant tiene la terrorífica caída que paralizo todo el mundo de la NBA

Kevin Durant dio a los fanáticos de los Brooklyn Nets un gran susto después de su incómoda caída en el segundo cuarto de su enfrentamiento de playoffs de la NBA del Juego 1 contra los Boston Celtics.

Con un pase de Blake Griffin, Durant despegó mientras buscaba hacer una bandeja. Sin embargo, con Marcus Smart frente a él esperando para sacar la falta ofensiva, el salto de Kevin Durant se alteró y lo obligó a una fea caída. Aunque todavía hizo el tiro, fue lo último en lo que pensaron los fanáticos de los Brooklyn Nets cuando el alero superestrella cayó sobre su brazo derecho, torcido como si estuviera lesionado.

Aquí el video:

Glad KD’s okay after this scary fall. pic.twitter.com/89zkOx6oYo

— ESPN (@espn) May 23, 2021