La actriz venezolana Tania Sarabia de 73 años anunció que tiene Covid-19

La actriz venezolana Tania Sarabia, anunció a través de un video en la red social Twitter que dio positivo al Covid-19, asimismo exigió la vacunación en Venezuela.

Sarabia manifestó ¡Bastante que lo dije, bastante que lo supliqué, vacunenme! La actriz de 73 años alzó su voz con respecto a la falta de vacunas en el país “me merecía hace tiempo una vacuna, pero no, no hubo y me dio Covid, tengo Covid”.

Asimismo, Tania señaló “Por favor tengan conciencia con la salud, sobretodo la gente mayor que tenemos posibilidad de morirnos, ¡Por favor, vacunennos!”.

Nuestra muy querida Tania Sarabia anuncia que tiene COVID. Y de esta manera exige la vacunación en Venezuela #22may pic.twitter.com/AdxgKffjYA — Sergio Novelli (@SergioNovelli) May 22, 2021

