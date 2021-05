La superestrella de la NBA, Luka Doncic rompe récord que ni Lebron James ni Michael Jordan lograron en sus primeros años en la liga.

Luka Doncic y sus Dallas Mavericks sorprendieron a Los Angeles Clippers en el Juego 1 de su enfrentamiento de primera ronda. Pero después de la actuación épica del año pasado de la estrella de los Mavs, ya no es exactamente una sorpresa.

La sensación eslovena fue tremenda toda la noche para los Mavs, simplemente dejando caer un enorme triple-doble contra un equipo con más de unos excelentes defensores laterales.

22-and-under players with 30-point triple-doubles in the playoffs (via @ESPNStatsInfo):

Luka Doncic (2)

LeBron James

Kareem Abdul-Jabbar

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 22, 2021