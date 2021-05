México | La alianza “Va Fuerte por Nuevo León” ganará “carro completo”: Adrián de la Garza

Un voto razonado, consciente de la consecuencia de nuestra decisión, pidió emitir a la comunidad el próximo 6 de junio el candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos en reunión con mujeres de Apodaca y ante la presencia del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno.

“Este 6 de junio tenemos que ser conscientes que lo que nos vamos a jugar no es que si gana un candidato o un partido; es el rumbo, la estabilidad y la tranquilidad de nuestras familias. El 6 de junio nos va a tomar un momentito votar, pero ese momento dura 6 años” recordó.

“Vamos a dejarnos de chistes, de ocurrencias, vamos a dejarnos también de las historias de tik tok y de las historias de Instagram. Nuevo León es serio, es el motor de México. Apodaca es un gran municipio que también es parte de un engrane muy importante de Nuevo León y, por supuesto, de México y tengo muy claro lo que tengo qué hacer, tengo que darle: rumbo, orden a este estado para la estabilidad y la tranquilidad de la gente”, enfatizó.

Anticipó que en la próxima elección la alianza “Va Fuerte por Nuevo León” ganará carro completo, por lo que ofreció trabajar de manera conjunta con el futuro alcalde de Apodaca y los diputados locales y federales.

“Vamos a hacer un gran trabajo en seguridad y económico para que la gente tenga dinero, es importante para darles paz, tranquilidad y calidad de vida” asentó.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hizo un llamado a votar por los candidatos de su partido.

“Nuevo León hoy demanda resultados, compromiso, trabajo en equipo. Era ejemplo nacional y hoy Nuevo León ha dejado mucho que desear porque no hay responsabilidad en su gobierno estatal, no hay crecimiento económico, ni desarrollo y necesitamos mandar un mensaje a los mexicanos de que tenemos claridad que el país no camina bien ni va por buen rumbo”.

“No estamos para apostar a las redes, no se gobierna desde las redes sociales, se gobierna con capacidad, compromiso, con cercanía a la gente, pero sobre todo amando profundamente a nuestra tierra” dijo.

Pidió a los medios de comunicación estar atentos a la cadena de custodia de los paquetes electorales para garantizar que se respete el voto y que el proceso sea limpio. “En estas elecciones nos jugamos el presente y el futuro de México” aseguró.