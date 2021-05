México | Oposición pretende arrebatarle a Morena la mayoría de los diputados para controlar presupuesto: Monreal

La justicia electoral se pondrá a prueba después del 6 de junio, porque la oposición aliada con grupos del poder económico tratará de judicializar los resultados de los comicios en su intento por controlar el presupuesto federal, denunció el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

En el marco de la presentación de su libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral’, explicó que se prevé que por lo competida de la elección los resultados terminarán en los tribunales electorales.

Desde el Estado de México, el legislador reveló que en sus recorridos por el país ha detectado que hay interés creciente de los grupos opositores a Morena, aliados con grupos del poder económico, que tienen la intención de arrebatarle la mayoría de los diputados federales para controlar el presupuesto federal.

“Observo que la movilización, no sólo de los adversarios, sino que combinados con grupos del poder económico, intentan convencer a la gente de que voten contra el partido en el gobierno”, recalcó.

Ricardo Monreal Ávila reconoció que los comicios del 6 de junio serán muy competidos y no va a ser tan fácil para Morena obtener el triunfo como en 2018 donde, dijo, nuestro principal referente fue el actual Presidente que estaba en la boleta electoral.

El senador zacatecano reconoció que la oposición sabe defender sus triunfos en la calle, pero ahora es el momento de que la izquierda se prepare jurídica, social y políticamente para dar el debate, construir instituciones sólidas y defender sus triunfos en las urnas.

“Pero la izquierda ya no puede hacer eso. Yo me inclino más por crear instituciones, por prepararnos, por discutir, debatir, argumentar y no sólo el grito y la estridencia, porque nos asiste la razón histórica y nos asiste la razón moral, y porque ganamos legítimamente con la mayoría democrática del pueblo”, mencionó.