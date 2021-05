Servicio Público | Milagros Jiménez necesita ayuda económica para tratamiento de cáncer de mama

1184288

Milagros Jiménez es una caraqueña que toda su vida prestó su servicio como profesional de la enfermería en distintos hospitales de la capital, y acude a El Pitazo en la Calle para pedir ayuda económica para poder cumplir con el tratamiento de 31 sesiones de radioterapia.

“No me imagine que tenía que estar en esto, pero mis ganas de vivir para seguir disfrutando de mis nietos y familia me animan. Después de perder la mama izquierda en la operación me toca pasar por la radioterapia. No contamos en la familia con este dinero que supera los 3 mil dólares”, explicó Jiménez.

Recalcó que no cuenta con dinero para pagar este tratamiento, por lo que necesita también ayuda y asesoría de una persona que sepa abrir una cuenta de GoFundMe para hacer una campaña de recolección de dinero en esta plataforma, «no tengo familiares con dinero, ni uno que sepa sobre estas cuenta que permiten recibir moneda extranjera, por eso acudo a este medio digital para ver si alguien me ayuda».

“Tengo mucha fe en los venezolanos, sé que quedan miles, millones, de buen corazón que a pesar de esta situación país siguen ayudando a los que la estamos pasando mal. Este es el número de mi cuenta de ahorro Banesco: 0134-0380-50-3802033108”, acotó.

La señora Jiménez tiene 63 años de vida, y destaca que necesita vivir para ayudar también a su esposo que está enfermo. «Mi cédula de identidad es: 5.087.167 vivo en el bloque 6 de la UD7 de Ruíz Pineda de la parroquia Caricuao. Mi celular es: 0424-1162337», agregó la paciente oncológico.

Griselda Acosta