Tras incidente con avión de Ryanair vienen sanciones contra Lukashenko

La decisión de Aleksandr Lukashenko de obligar a descender a un avión de pasajeros con un falso aviso de bomba para detener a un periodista puede tener graves consecuencias diplomáticas para Bielorrusia.

Los jefes de los comités de relaciones exteriores de Alemania, República Checa, Polonia, Reino Unido, Lituania, Letonia y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto en el que instan a la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI) a suspender todas las rutas aéreas desde, hacia y sobre Bielorrusia, por una acción que es “un recordatorio de la ilegitimidad de la administración que clama ser la autoridad en Minsk”.

“Llamamos a la OACI a una consulta inmediata por esta clara violación del tránsito aéreo entre estados y las amenazas a la aeronave”, indicaron los representantes parlamentarios.

“Está claro que la actual administración en Minsk no tiene respeto por la seguridad de nuestros ciudadanos y no puede confiarse en ella para defender sus derechos. Este acto de terrorismo de Estado y secuestro es una amenaza para todos los que viajan en Europa y más allá. No puede ser aceptado”, reitera el documento.

Los parlamentarios también llamaron a la Unión Europea a sancionar al régimen de Lukashenko y suspender su capacidad de usar a la Interpol y otras organizaciones internacionales para “atacar la democracia en Europa”, al tiempo que volvieron a clamar por elecciones libres en ese país.

Debe recordarse que Lukashenko es un cercano aliado de Nicolás Maduro, quien visitó Bielorrusia en 2013. El año pasado, tras las cuestionadísimas elecciones que lo reeligieron presidente por séptima vez, el primer país latinoamericano en reconocer la “victoria” de quien es conocido como “el último dictador de Europa” fue el presidente venezolano.

Joint call for all flights to, from, and over Belarus to be suspended and for sanctions on the Lukashenko regime from the chairs of the Parliament foreign affairs committees of Ireland, UK, US, Poland, Germany, Czechia, Latvia, Lithuania pic.twitter.com/RWWv7niJtR

— Naomi O’Leary (@NaomiOhReally) May 23, 2021