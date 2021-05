Adriana Azzi: Horóscopo del 24 de mayo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 24 de mayo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Misterio.

Número de suerte: 299

Solucionas unos problemas. Algo con una cartera. Nuevos amigos. Sigues en la búsqueda de un cambio. Buscaras una reconciliación pero cuidado si no es tarde. Alguien que busca tu apoyo. Cuídate del estrés. Algo pendiente de deuda. El amor se complica pero utiliza tu intuición.

Trabajo: Molestia con compañero que no hace las cosas. Cuidado con inversiones.

Salud: Tienes energía física.

Amor: Lazos. Planificas un viaje en familia por carreta. Actividades económicas favorables.

Parejas: Compra de alimentos. Resuelve una situación con la familia de tu pareja. Viajes en grupo.

Solteros: Sueños que te inquieta. Cuídate de gastos. Te dan un regalo. Compra de ropa casual.

Mujer: Te encargas de una comida especial. Serás una invitada especial en una reunión de amigos.

Hombre: Deseos de estabilidad. Terminas con algo que no te gusta. Estás pensando en tus necesidades.

Consejo: Tendrás capacidad de manejar una situación.

Tauro

Palabra clave: Naciente.

Número de suerte: 569

Pasas por momentos difíciles. Nuevos sentimientos. Le dices a una persona cuanto le quieres. Se activa el amor. Dudas no sabes que firmar. Operación pendiente. Estás luchando por algo que es tuyo. Cancelas recibos de servicios. No dejes las cosas a la mitad. Controla tus palabras.

Trabajo: Se desajusta el presupuesto debes ahorrar. Intentan presionarte para que te vayas por tu propia cuenta.

Salud: Evita el estrés.

Amor: Oportunidad de concretar una relación. Planificas una boda. Acuerdos familiares de un lugar por celebración.

Parejas: Te dan un número importante no lo dejes pasar. Estos días será muy positiva y grande.

Solteros: Te regalan un libro. Ten fe. Deja la vanidad. Todo cambia en tu vida. Nuevos cambios.

Mujer: Entrevistas. Alegrías. Inicias estudios espirituales. Se afianza el cariño con tu pareja.

Hombre: Nuevas aperturas. Deja los apegos. Cambios en tu vida. Logras conexiones importantes.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Géminis

Palabra clave: Colores.

Número de suerte: 704

No pierdas el tiempo explicando ve a los hechos. Nueva imaginación. Pones en orden las salidas de tu casa. Alegrías. Compras. Arreglos. Compras inesperadas. La suerte está de tu lado. Estas pendientes de alguien cercano. Estarás en la lucha del dinero. Bienestar. Sales adelante con un problema.

Trabajo: Afianza las relaciones laborales. Algo con un recibo que debes entregar. Descanso.

Salud: Dieta.

Amor: Evita celos. Distanciamiento con familiar después de una diferencia. Necesidad de afecto.

Parejas: Nuevas organizaciones. Recibes instrucciones. Busca la tranquilidad.

Solteros: Nuevas relaciones. Cuidado con lo que firmas. Días seguidos muy positivos. Cuidado con la estrategia de seducción.

Mujer: Atiende un poco más a tu pareja. Evita poner las cosas en negativo. Dolores de cabeza atiéndelo.

Hombre: Una sanación que llega. Logras lo que más deseas. Un milagro en tu vida. Cuídate de comentarios.

Consejo: Evita gastos por diversión.

Cancer

Palabra clave: Fortaleza.

Número de suerte: 222

Cambios definitivos en un viaje. Cambio de colegio. Algo con un número de teléfono que cambias pendiente. Reuniones importantes. Compra de ropa de color blanca importante. Cuidado con problemas en la calle con indigente. Te cancelan un dinero. Mudanzas. Cambios. Nuevos crecimientos.

Trabajo: Salida con compañero. Mejoran las relaciones en tu sitio de trabajo. Cambio de planilla.

Salud: Evita comer alimentos que afecten el colon.

Amor: Energía positiva. Nuevos negocios. No le dé a otros lo tuyo. Invitación al cine.

Parejas: Una mujer de tu familia que es importante en este momento en tu vida te da claridad.

Solteros: Descubres una situación que te da ayuda económica. Pagas deudas. Cambios en fecha.

Mujer: Nuevos entusiasmo en lo romances. Tendencia a grandes decisiones.

Hombre: Compra y venta en vivienda. Serás muy influyente en algo. Ritual con velas de colores.

Consejo: Controla los impulsos.

Leo

Palabra clave: Generoso.

Número de suerte: 672

Cuídate de las palabras que dices a tu familia. Quizás no entiendas las cosas. Tu destino lo cambias tú. Asume tus responsabilidades. Una persona te dice que hay un cambio a tu vida escúchalo. La felicidad a tu lado. Cuidar la salud. Nuevas emocione. No cometas los mismos errores.

Trabajo: Algo con unos datos para planilla de funeraria. Recibes entrada de dinero extra.

Salud: Molestia por el estrés.

Amor: Quieres mantener una posición que no es la verdad. Te falta un dinero para una fiesta.

Parejas: Se soluciona un problema. Llega alguien nuevo a la familia. Viajes con alegrías. Reencuentros con amigos.

Solteros: Estarás escogiendo mucho cuidado te quedas sin nada. Nuevos cambios.

Mujer: Harás un trabajo que te trae productividad. Cuidado con los amantes en el trabajo.

Hombre: Viajes a sitio cercano. Nuevos negocios. Cambio de vida. Viaje por carretera con disfrute.

Consejo: Debes aceptar que cometes errores.

Virgo

Palabra clave: Historia.

Número de suerte: 139

Mudanzas. Hacer ejercicios y cambiar los hábitos de comida. Pon las energías suficientes para que saques adelante un proyecto que tienes. Fertilidad. La rueda de la fortuna a tu lado. Nuevas energías. Llega algo importante. Dinero que estas esperando llega a tu vida. Viaje de ida y vuelta.

Trabajo: Sientes que no sales de la rutina. Un cambio positivo en lo económico.

Salud: Cuidar la tensión.

Amor: Estás activo en tus cosas personales. Celebración que debes resolver. Sé más comprensivo con la persona que vives.

Parejas: Vas a tener mucho cansancio ya que pasaste un fin de semana muy activo (a). Cambio de colegio.

Solteros: Nuevos amores pero cuidado con esa persona. Aléjate de personas chismosas. Un nuevo amor.

Mujer: Comunicación con muchas personas cercanas. Nuevos planteamientos. Inicias estudios.

Hombre: Amigos que te buscan para despedirse. Sales adelante con algo que quieres hacer.

Consejo: Los demás no van a cambiar a tu antojo.

Libra

Palabra clave: Simpatía.

Número de suerte: 683

Conquistas. Logros. Viajes por negocios. Salidas con la familia. Nuevas propuestas pero debes estar pendiente lo que te ofrecen y analiza bien las cosas. Viaje a otro país. Se activa la vida económica. Paseo con la familia. Recibes algo importante en tu vida. Se reactiva la vida amorosa.

Trabajo: Logras equilibrio en lo laboral. Se presenta oportunidad de cambio de empleo. Inversiones.

Salud: Mareos que te preocupa.

Amor: Nuevas propuestas. Sales adelante y piensas cambiar tu vida. Caminatas importantes.

Parejas: Personas que no son de confianza cercanos a ti. Llega el amor a tu casa. Nuevos cambios.

Solteros: Algo rápido que esperas llega a tu vida. Fertilidad. Nuevos días positivos. La felicidad la haces tú.

Mujer: Estarás participando en un grupo o charla con muchas personas. Olvida el pasado.

Hombre: Se fue alguien muy querido pero deja eso inicias una nueva etapa en tu vida. Triunfos.

Consejo: Todo cambia si tú quieres.

Escorpio

Palabra clave: Grandeza.

Número de suerte: 120

Un nuevo ciclo en tu vida deja el pasado. Dinero con sorpresas. Recibes una firma. Debes poner las cosas al día. Cuidado con tus palabras ya que alejas a personas. Deja los sentimientos negativos. Deja de ser tan exigente ten calma. No pongas tantas condiciones. No puedes hacer tantas cosas juntas.

Trabajo: Estarás antipático (a) con compañeros. Compartes gastos de oficina con compañeros.

Salud: Cuidado con la depresión.

Amor: No pierdas el tiempo toma decisiones. Te das cuanta coma ha pasado el tiempo y no has hecho nada.

Parejas: Debes orar un poco más. Compras con hijos. Inicias estudios. Te dirán que por ti pueden cambiar. Viajes corto.

Solteros: Debes comunicarte más con tus amigos que te esperan. Te vas de viajes al exterior sin regreso.

Mujer: Alegrías. Nuevas emociones. Algo con una consulta espiritual. Una nueva vida. Cuidado con el control.

Hombre: La vida te trae un cambio con la rueda de la fortuna. Cambios se agradecidos.

Consejo: Ten tolerancia con juegos.

Sagitario

Palabra clave: Solidaridad.

Número de suerte: 381

Deja el pasado. No permitas que otros te digan que hacer. Debes cuidar más a tu familia. Evolución. Cambios positivos. Te dan un pago pendiente. Debes agradecer. Cuidado con dinero que debes invertir. Tendrás una gran entrevista. Un sueño que se hace realidad. Triunfos.

Trabajo: Tendrás poder para tomar una decisión en lo laboral. Solvencia en lo económico.

Salud: Debes salir y hacer ejercicios no te encierres.

Amor: Sensibilidad. Lágrimas pasajera. Te recuperas de una separación. No tenga miedo dile la verdad.

Parejas: La rueda de la fortuna a tu lado. Se soluciona un problema. Suelta deja que fluya todo.

Solteros: Cuidado con ropa que te quitas y te la esconden. Viajes con muchas ayudas.

Mujer: Recoges lo que sembraste. Nuevas reflexiones. Te libras de enemigos. Pensamientos positivo.

Hombre: No tengas miedo sal adelante. Una llamada con cambios de una carpeta. Buena época en lo económico.

Consejo: Grandes metas que inicias con grandes sueños.

Capricornio

Palabra clave: Alimentos.

Número de suerte: 402

Cosas importante pero con cuidado. Se hace realidad el amor. Nuevas presentaciones. Inicias estudios. Viajes corto. Buscas tranquilidad en tu vida y el amor familiar. Dinero que llega. No acumules tantas cosas. Deja de quejarte eso molesta. Nuevos negocios. Ten consideración con los tuyos.

Trabajo: Debes llegar a tiempo a una entrega de un trabajo. Búsqueda de una nueva sociedad.

Salud: Control médico.

Amor: Necesidad de afecto de una persona especial. Invitación a cenar con muchas emociones.

Parejas: Dinero que te cancelan. Pagos de deudas o facturas de la casa. Deja de discutir.

Solteros: Cambios en una fecha de firma. Te dan el apoyo que necesitas o te mereces.

Mujer: Invitaciones tiendas deportivas. Compartes con un grupo de trabajo de mesa.

Hombre: Encuentros con alguien que te gusta. Recibes apoyo económico. Una nueva relación.

Consejo: Ten fe y cree más en ti.

Acuario

Palabra clave: Alegrías.

Número de suerte: 440

Días de muchos altibajos. Sentirás rabia por comentarios de amigo. Querido (a) cuida lo que tienes. No discutas. Nuevas recuperaciones. Busca la paz. Deja los conflictos y aléjate de lo negativo que sabes que es. No digas tus cosas. Vendes algo donde conoces a una persona especial.

Trabajo: Dejaras de lado comentarios destructivos. Te llega oferta de trabajo. Romanticismo en tu oficina.

Salud: Alergias en el rostro.

Amor: Amores ocultos que salen a la luz. Tendrás que emprender la retirada de un lugar querido.

Parejas: Nuevas posiciones en tu sitio de trabajo. Atiende más a tu pareja. Te vigilan.

Solteros: Preocupación por un familia. Viajes a sitio lejano. Se cierra un ciclo e inicias otro.

Mujer: Te pones de acuerdo con un familiar solucionas una deuda. Recibes una llamada importante.

Hombre: Algo con dinero que recibes. Nuevas decisiones. Celebraciones íntimas y alegrías.

Consejo: Si dios está contigo, quién en tu contra.

Piscis

Palabra clave: Atracción.

Número de suerte: 188

Nuevas experiencia en tu vida con la familia. Recibes algo esperado. Viajes. No aceptas a una persona que llega a tu vida. Cuidado con la ansiedad. Alegrías. Celebraciones. Debes asumir los cambios. Pon más interés en lo que debes recibir. Regalos en tu vida. Nuevos inicios. Te dan un regalo.

Trabajo: Recibes un mensaje importante. Éxito en evaluaciones. Vencerás unos obstáculos.

Salud: No hay novedad.

Amor: Envidia de amigo que causa separaciones. Conoces a una persona ideal. Nuevos compromisos.

Parejas: Ten más interés por tu pareja. Conoces a una persona en el cine. Te vas de viaje en familia.

Solteros: Debes canalizar tu vida espiritual. Cambios en tu vida por estudios que inicias. Se aclaran malos entendido.

Mujer: Tendrás mucho movimiento. Visitas una ciudad buscando información. Compra de flores.

Hombre: Compenetración. Estabilidad económica. Asistes eventos. Se solucionan problemas.

Consejo: No veas fantasmas donde no hay.

