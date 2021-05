Así podrás transcribir a texto los largos audios que recibes en WhatsApp

Seguramente habrás pasado por la situación de que has estado en la oficina o en clase, te ha llegado un audio y no has podido escucharlo, ya que estabas ocupado o el mensaje de voz tenía una duración muy larga, reseñó 20 Minutos.

Hace unas semanas, WABetaInfo anunció que WhatsApp iba a lanzar la actualización de las múltiples velocidades de reproducción para escuchar un audio. Dicha noticia tuvo una gran aceptación entre los usuarios, además, solicitaron la opción de transcribir mensajes de voz en el caso de que no puedan ser reproducidos.

Lamentablemente, la aplicación no está barajando esta nueva función, sin embargo, existen apps de terceros que te facilitan la transcripción.

‘Transcriber for WhatsApp’ es una app que convierte un audio de WhatsApp en texto y es compatible con varios idiomas, asimismo, su uso es muy sencillo porque emplea los servicios ‘Wit.ai’ para generar el texto en los dispositivos Android.

Así podrás transcribir a texto los largos audios de voz que recibes en WhatsApp

Una vez descargada la aplicación, el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

A pesar de que se trata de una aplicación no oficial por WhatsApp, el usuario siempre podrá leer la política de privacidad de Transcriber.

Mientras tanto, los usuarios de iOS podrán descargarse la app ‘Transcrypto audio transcriber’ para emplearlo en sus dispositivos de la misma manera.

Fuente: 20MINUTOS.ES