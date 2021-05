Bielorrusia dice que actuó en línea con las normas internacionales al forzar el aterrizaje de un avión

El Gobierno de Bielorrusia ha destacado este lunes que actuó en línea con las normas internacionales al forzar el aterrizaje de un vuelo entre Grecia y Lituania para detener a un periodista opositor, en medio de las críticas contra Minsk por esta acción, según recoge Europa Press.

El portavoz del Ministerio de Exteriores bielorruso, Anatoli Glaz, ha dicho que “las normas de la seguridad aérea son una prioridad absoluta” y ha agregado que “no hay duda de que las acciones de las autoridades competentes fueron en línea con las normas internacionales establecidas“.

“Bielorrusia siempre ha actuado de forma responsable”, ha manifestado, al tiempo que ha prometido “total transparencia” e incluso “aceptar expertos y mostrar todos los materiales” para disipar cualquier duda sobre la actuación de Minsk, según unas declaraciones publicadas por el Ministerio de Exteriores bielorruso en su página web. En este sentido, Glaz ha criticado las declaraciones “abiertamente belicosas” por parte de algunos países y que la situación “es politizada de forma deliberada”. En su opinión, “no hay un deseo aparente de entenderla de forma objetiva”.

Las autoridades bielorrusas obligaron a aterrizar a un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair para al parecer detener a un periodista opositor exiliado, Raman Protasevich. Minsk habría informado a la tripulación de una amenaza de bomba e incluso habría enviado un avión de combate para obligar al avión comercial a aterrizar.

