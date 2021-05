Bucks lograron récord de triples que nunca han conseguido los Warriors

El equipo de Milwaukee Bucks establecen récord de triples que los Golden State Warriors han conseguido en la historia de la NBA.

Mediante el segundo juego de playoffs de los Milwaukee Bucks ante Miami Heat, estos lograron alcanzar de 15 triples en la primera mitad del partido, nunca antes visto en la historia de la NBA en Playoffs.

Sacaron una ventaja de 27 puntos en el medio tiempo, que está empatada en su cuarto lugar más grande en la historia de los playoffs del equipo.

Aquí el dato:

The Bucks’ 15 three-pointers are the 2nd-most in a 1st half of a playoff game in NBA history. They hold a 27-point halftime lead, which is tied for their 4th-largest in team playoff history pic.twitter.com/AdpWIynYDV

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 25, 2021