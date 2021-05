El tinte negro es uno de los más complicados de quitar. Su tono oscuro dificulta poder eliminarlo del cabello fácilmente y de manera rápida, sobre todo, si no se quiere hacer una decoloración. No obstante, hay varios remedios y trucos caseros que permiten eliminar el color, aunque no de manera inmediata, ya que se precisa un poco de tiempo para que desaparezca del todo. En unCOMO, te vamos a explicar cómo quitar el tinte negro del cabello sin decolorar con productos químicos artificiales, para que puedas poner en práctica estos trucos y lucir el color de pelo que realmente deseas.

Champús para quitar el tinte negro del cabello sin decolorar

Dentro de las diferentes alternativas para quitar el tinte negro del cabello sin decolorar están los champús y las mascarillas. Pero, en este caso, hay que utilizar productos específicos como champús para quitar el tinte negro del pelo:

Champú anticaspa: este tipo de champú contiene una composición química que es más fuerte que la del resto de productos para poder eliminar la caspa y el exceso de grasa que se produce en algunos cueros cabelludos por la presencia de las escamas. Una composición que ayuda a eliminar el tinte negro de forma progresiva con cada lavado porque estos champús incluyen limpiadores como el laurilsulfato de sodio o laurel éter sulfato de sodio, entre otros muchos ingredientes.

Champú sin pantenol: los champús que no contengan pantenol o ácido pantoténico también están indicados para eliminar el color negro del cabello. Y es que el pantenol, conocido popularmente como provitamina de B5, está relacionado con el color del pelo. Si hay ausencia de B5 en una persona, el cabello pierde su tonalidad. Por lo tanto, si no aplicas provitamina de B5 sobre el cabello, este poco a poco irá perdiendo el color.

La forma de empleo en ambos casos es como la de un champú tradicional. De todos modos, este sistema requerirá lavados durante varias semanas e, incluso, algunos meses para que el tinte se vaya del todo.

Bicarbonato de sodio para eliminar el color negro del pelo

Ya sabrás que el bicarbonato de sodio tiene muchas aplicaciones en belleza. Y, en el caso del pelo, no es una excepción. Para quitar el tinte negro del cabello sin decolorar, está especialmente indicado por su gran poder de limpieza, exfoliación y blanqueador, ya que consigue eliminar cualquier componente químico como un tinte. La forma de uso varía:

Bicarbonato de sodio con champú

Esta es una de las opciones más fáciles. Solo tienes que mezclar un poco de champú, ten en cuenta lo que hemos mencionado en el apartado anterior y añádele un poco de bicarbonato de sodio al champú que elijas. Con esta mezcla, se lava la cabeza como con un producto normal y se aclara con agua abundante el cabello para que no queden restos.

Bicarbonato de sodio con agua

Las veces que tienes el pelo limpio y no necesitas lavarlo, tienes otra alternativa para continuar con el proceso de quitar el tinte negro del cabello sin decolorar. La solución está en mezclar un poco de bicarbonato de sodio con agua y lavar el pelo con esta solución. Tras dejar actuar unos minutos, se aclara todo el cabello con abundante agua fría.

Bicarbonato de sodio con vinagre de manzana

Esta otra opción es también bastante efectiva porque se combinan dos productos que tienen un gran poder para eliminar impurezas y restos de geles o fijadores, entre otros productos que se aplican en el pelo como el tinte. Además dilatan la cutícula del cabello. Esta solución se emplea así:

Mezcla los dos ingredientes. Aplícalos sobre el cabello. Pon un gorro o tapa el cabello como cuando haces una mascarilla. Deja actuar una media hora aproximadamente. Lava la cabeza con abundante agua y realiza el último aclarado con agua bien fría.

Usa la miel para quitar el tinte negro del cabello de forma natural

La miel es un producto que es un aclarador natural del cabello porque libera peróxido de hidrógeno, que es un limpiador y aclarador del pelo, y que puedes aplicar tantas veces como necesites hasta conseguir el tono que desees. Para usarlo, solo tienes que:

Mezcla cuatro cucharadas soperas de miel con un poco de agua para que se haga una pasta algomás líquida. Deja esta combinación reposar durante media hora aproximadamente. Aplica esta mezcla sobre el cabello, que previamente has tenido que mojar. Cubre el cabello como si te hicieras una mascarilla. Espera una hora aproximadamente con el pelo cubierto. Aclara bien el pelo con abundante agua.

Cómo usar el limón para quitar el tinte negro del pelo

Otro de los remedios naturales que es bastante efectivo es aplicar limón sobre el cabello. Es un truco muy común para tener el pelo más claro y rubio, aunque también sirve para eliminar el tinte. La razón está en que el limón es rico en vitamina C, lo que favorece que se abra la cutícula del pelo y, en consecuencia, se aclare el pelo. Puedes usar el limón para eliminar el tinte negro del pelo de dos maneras principalmente:

Agua con limón: tienes que exprimir varios limones y mezclar el zumo con agua. Esta combinación se aplica tras haberte lavado y aclarado el cabello. Además, si puedes, seca el pelo al aire libre.

Mascarilla con limón: mezcla tu acondicionador con el zumo de limón y aplícalo tras lavarte el pelo. Tras dejarlo actuar media hora, aclara con abundante agua.

