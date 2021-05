Luka Doncic mandó fuego a la NBA sobre el MVP

El jugador de los Dallas Mavericks, Luka Doncic le mandó un mensaje muy picante a todos en la NBA en general sobre lo que es el MVP de esta temporada.

Luka Doncic reveló en una entrevista después de su juego y dijo que no le importa ganar el MVP de la NBA que lo que más le importa es el campeonato de la liga.

El base Luka Doncic dejó bien claro que lo que quiere es ganar su primer campeonato en la NBA a temprana edad.

Aquí el mensaje:

“I don’t really care about MVP. … What’s important is [the] championship.”

—Luka to @Sedano after winning Game 1 pic.twitter.com/fGj2Xb5d5U

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 22, 2021